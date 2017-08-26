Молодцы! Кыргызстанская КВН-команда завоевала Гран-при лиги в Казахстане

26 августа 2017, 0:11 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. КВН-команда "Позитив" из Кыргызстана завоевала Гран-при Лиги "Жайдарман" в Казахстане, сообщил президент региональной лиги КВН "Ала-Тоо" Александр Ященко.

Фестиваль юмора прошел в концертном зале Астаны. В юмористическом состязании участвовали команды из Казахстана, одна из Кыргызстана и сборные Татарстана и Башкортостана.

Игроки отечественной команды на странице в Instagram поделилась видео, где они радостно поднимают кубок. Среди игроков есть популярный Мыктыбек Мукаев по прозвищу Мыкы.

Команда "Позитив" является действующим чемпионом региональной Лиги КВН "Ала-Тоо".

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