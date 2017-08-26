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Молодцы! Кыргызстанская КВН-команда завоевала Гран-при лиги в Казахстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444767-ru.html

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26 августа 2017, 0:11       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. КВН-команда "Позитив" из Кыргызстана завоевала Гран-при Лиги "Жайдарман" в Казахстане, сообщил президент региональной лиги КВН "Ала-Тоо" Александр Ященко.
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