Ученые из 8 стран мира ознакомились с работой научного климатического центра в Иссык-Кульской области

25 августа 2017, 23:35 Комментарии

Ученые из восьми стран мира ознакомились с работой научного центра в селе Чон Кызыл-Суу Иссык-Кульской области, находящегося в ведении Института водных проблем и гидроэнергентики Национальной академии наук КР. Как сообщает пресс-служба НАН, визит делегации ученых состоялся в рамках III Международного симпозиума "Экологическая безопасность и охрана окружающей среды вдоль Шелкового пути", проходившего 21-24 августа и организованного НАН КР совместно с рядом научно-исследовательских учреждений Центрально-Азиатского региона.

Заведующий научным центром Рысбек Сатылганов рассказал об оборудовании, модернизация которого началась в 2012 году. На сегодняшний день в центре, представляющем собой высокогорную научную станцию, проводятся наблюдения, касающиеся климатических изменений, метеорологии и экологии.

Ученый из Китая Ли Яоминь поделился мнением об исследованиях, проводимых учеными Кыргызстана совместно с коллегами из других стран: "В настоящее время сбор данных осуществляется на оборудовании, предоставленном Китаем, Японией и США. Проводятся исследования экосистем полей и лугов, исследования в области зоологии, экологии, географии. Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо постоянно обновлять оборудование, поскольку сейчас, в момент пикового развития науки, необходимы всё более точные приборы, фиксирующие всё большее число параметров".

Ученый секретарь Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды ЦА в Таджикистане Юнус Мамаджанов тепло отозвался о мероприятии: "Симпозиум дал нам свежие идеи по решению важных проблем. Ознакомившись с новыми фактами, я получил основу для научного прогнозирования. Сохранение ледников, состояние водных и минеральных ресурсов, экологическая безопасность - значимые вопросы для всех нас".

Симпозиум организован с целью обмена научными идеями, опытом и знаниями, обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества между странами вдоль Шелкового пути, а также изучения существующих рисков и проблем внутри Центрально-Азиатского региона.