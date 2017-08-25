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Новости Кыргызстана

День 25 Августа: Премьер-министр С.Исаков поблагодарил за авансДень 25 Августа: Премьер-министр С.Исаков поблагодарил за аванс

Декларация—2016: Доходы руководства Госкомитета по делам обороны Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444764-ru.html

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25 августа 2017, 22:31       Комментарии

Председатель Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики в 2016 году Марат Кенжисариевзаработал по месту основной работы 909 тыс. 887 сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Государственной кадровой службой КР. Близкий родственник М.Кенжесариева имеет квартиру площадью 77 кв.м.
Доходы заместителя председателя Нурбека Дуйшеналиева составили 864 тыс. 425 сомов.
Заместитель председателя Адылбек Курбанов заработал 941 тыс. 174 сома и имеет машину "Фольксваген Пассат", 2005 года выпуска (V=1984 см).
Близкие родственники А.Курбанова заработали 258 тыс. 339 сомов, во владении у них есть дачный дом площадью 0,067 га.

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