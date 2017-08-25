День 25 Августа: Премьер-министр С.Исаков поблагодарил за аванс

25 августа 2017, 21:42 Комментарии

Сегодня утром началась внеочередная сессия Жогорку Кенеш. В повестке дня один вопрос - утверждение кандидатуры Сапара Исакова и нового состава правительства.

Из всех 27 предыдущих утверждений этот отличался - новый премьер-министр утверждался в период предвыборной кампании. Это означает, что само назначение премьера было частью предвыборной стратегии, как и его критика. Поэтому депутат самой крупной оппозиционной фракции попросил поставить на повестку вопрос о прямой трансляции сессии (предложение не прошло).

По этой причине с утра две оппозиционные фракции (все три оппозиционные фракции выдвинули своих претендентов в президенты) и член "Бир Бола" Мыктыбек Абдылдаев интересовались процедурным вопросом - нельзя ли было подождать до 1 сентября и созвал ли спикер Турсунбеков внеочередную сессию своим указом. Слова спикера были туманными, вроде созвал, но аппарат не раздал копии. Так как поток вопросов по процедуре не останавливался, спикер стал допускать, что указа не было. Раньше же никто не спрашивал, вырвалось у него.

В итоге решили, что сессия внеочередная все же пройдет и по регламенту вопрос рассмотрит коалиция большинства, профильный комитет и сессия.

Программа кандидата в премьеры, нетрудно было предположить, базировалась на программе "Таза Коом". Поэтому превалировало слово "дижитализация". Но депутатов интересовали повседневные, обыденные вопросы каждодневной жизни, часто рядом с родным селом. В коалиции и в профильном комитете кандидату в премьер-министры не было задано ни одного острого вопроса. Вместо этого коалиция решила поставить вопрос об открытом голосовании по кандидатуре премьера.

В 2 часа дня сессия началась с представлением своей программы. Задать вопросы изъявили желание 75 депутатов. Но уже к 15-минутному перерыву депутаты начали поднимать вопрос о досрочном завершении процедуры "вопрос-ответ". Инициатива в основном шла от коалиции большинства.

Оппозиция в ответ говорила об отдохнувших депутатах и возможности дать слово оппозиции, потому что в коалиции и комитете их коллеги вопросы уже задали. В итоге отдохнувшие депутаты решили не сидеть допоздна и дать возможность трем депутатам от каждой фракции задать вопросы.

Трех минут от трех депутатов хватило, чтобы узнать домашнюю пиар заготовку "Республики - Ата-Журт". Мирлан Жээнчороев откопал служебное расследование в отношении Исакова от 2008 года и поинтересовался о деталях. Исаков с трудом вспомнил событие, подтвердил факт и обещал предоставить в письменном виде из-за секретности. Затем последовали вопрос про Wilileaks и просьба назвать имя человека, который, по мнению Исакова, стоит за видеокомпроматом.

В общем, острой схватки за власть не получилось - хаос с правительством сейчас никому не нужен, а поддерживать имидж второго преемника требует предвыборная логика. Вместо этого мы стали свидетелями классической пиар-кампании отдельного депутата - поток казенно-монотонных слов, подхвативших популярную злободневную тему, чтобы подправить имидж слуги народа, день и ночь думающего о народе.

Немного критики только добавили кандидаты в президенты. Но дальше других пошел кандидат Бабанов - судьбу правительства после 15 октября он вручил в руки самих членов правительства и в руки депутатов, а отдельным членам правительства он пообещал возмездие за деяния...

После утверждения Сапар Исаков поднялся на трибуну и поблагодарил депутатов за выданный аванс.