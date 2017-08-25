Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков и его молодая командаСапар Исаков и его молодая командаЛидеры парламентских фракций высказались в поддержку состава правительстваЛидеры парламентских фракций высказались в поддержку состава правительства

Сапар Исаков стал премьер-министром Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sapar-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444761-ru.html

Похожие новости

Итоги голосования — Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?

Сапар Исаков и его молодая команда

Жогорку Кенеш утвердил состав правительства во главе с премьером Сапаром Исаковым

Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

25 августа 2017, 20:54       Комментарии

На внеочередном заседании парламента, депутат Жогорку Кенеша утвердили новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым.
Напомним, ранее профильным комитетом было предложено проголосовать открытым электронным голосованием.
За программу правительства проголосовали — 97 депутатов, против – 5.
За структуру нового правительства: за – 96, против – 6.
За состав нового правительства: за – 97, против – 5.
На заседании зарегистрировано 108 депутатов.
Итак, парламент утвердил новый состав правительства.
Утвержденный список правительства:
Первый вице-премьер-министр — Толкунбек Абдыгулов (председатель Национального банка Кыргызстана);
Вице-премьер-министр — Дуйшенбек Зилалиев (глава Госкомэнергонедр);
Вице-премьер-министр по социальному блоку — Чолпон Султанбекова (сохранила должность);
Вице-премьер-министр по силовому блоку — Темир Джумакадыров (секретарь Совета безопасности);
Министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев (сохранил должность);
Министр внутренних дел — Улан Исраилов (сохранил должность);
Министр юстиции — Уран Ахметов (сохранил должность);
Министр финансов — Адылбек Касымалиев (сохранил должность);
Министр экономики — Артем Новиков (заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента);
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — Нурбек Мурашев (сохранил должность)
Министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов (сохранил должность);
Министр чрезвычайных ситуаций — Кубатбек Боронов (сохранил должность);
Министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева (сохранила должность);
Министр здравоохранения — Талантбек Батыралиев (сохранил должность);
Министр культуры, информации и туризма — Туголбай Казаков (сохранил должность);
Министр труда и соцразвития — Таалайкуль Исакунова (сохранила должность);
Председатель Госкомитета нацсбезопасности — Абдиль Сегизбаев (сохранил должность);
Председатель Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов (сохранил должность);
Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования — Уланбек Рыскулов (занимал должность заместитель председателя);
Председатель Госкомитета информационных технологий и связи — Нурбек Абасканов (заместитель председателя правления – член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания").

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум