Сапар Исаков стал премьер-министром Кыргызстана

25 августа 2017, 20:54 Комментарии
На внеочередном заседании парламента, депутат Жогорку Кенеша утвердили новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым.
Напомним, ранее профильным комитетом было предложено проголосовать открытым электронным голосованием.
За программу правительства проголосовали — 97 депутатов, против – 5.
За структуру нового правительства: за – 96, против – 6.
За состав нового правительства: за – 97, против – 5.
На заседании зарегистрировано 108 депутатов.
Итак, парламент утвердил новый состав правительства.
Утвержденный список правительства:
Первый вице-премьер-министр — Толкунбек Абдыгулов (председатель Национального банка Кыргызстана);
Вице-премьер-министр — Дуйшенбек Зилалиев (глава Госкомэнергонедр);
Вице-премьер-министр по социальному блоку — Чолпон Султанбекова (сохранила должность);
Вице-премьер-министр по силовому блоку — Темир Джумакадыров (секретарь Совета безопасности);
Министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев (сохранил должность);
Министр внутренних дел — Улан Исраилов (сохранил должность);
Министр юстиции — Уран Ахметов (сохранил должность);
Министр финансов — Адылбек Касымалиев (сохранил должность);
Министр экономики — Артем Новиков (заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента);
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — Нурбек Мурашев (сохранил должность)
Министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов (сохранил должность);
Министр чрезвычайных ситуаций — Кубатбек Боронов (сохранил должность);
Министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева (сохранила должность);
Министр здравоохранения — Талантбек Батыралиев (сохранил должность);
Министр культуры, информации и туризма — Туголбай Казаков (сохранил должность);
Министр труда и соцразвития — Таалайкуль Исакунова (сохранила должность);
Председатель Госкомитета нацсбезопасности — Абдиль Сегизбаев (сохранил должность);
Председатель Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов (сохранил должность);
Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования — Уланбек Рыскулов (занимал должность заместитель председателя);
Председатель Госкомитета информационных технологий и связи — Нурбек Абасканов (заместитель председателя правления – член правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания").