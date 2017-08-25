Лидеры парламентских фракций высказались в поддержку состава правительства

25 августа 2017, 20:53 Комментарии

Лидеры парламентских фракций 25 августа на заседании парламента высказались о предлагаемой кандидатом в премьер-министры Сапаром Исаковым программе правительства.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов считает, что предлагаемая программа облегчит жизнь кыргызстанцев. Он перечислил показатели роста экономики страны.

Также парламентарий считает, что нужно повышать заработные платы бюджетников и увеличить размер государственных пособий. Кроме того, он отметил, что для реализации программы нужны источники финансирования.

В свою очередь лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов заявил о применении административного ресурса в предвыборной кампании. Он отметил, что распишет все факты министру внутренних дел, который должен принять соответствующие меры.

Он посоветовал С.Исакову обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в вопросе компромата на кандидата и сообщил, что его фракция решила не ставить преград новому правительству.

Он также напомнил, что С.Исаков обещал провести чистые выборы и выразил надежду на то, что будущий премьер будет стоять на своих словах.

Также с речью выступил лидер "Кыргызстана" Алмазбек Баатырбеков. По его словам, нынешний созыв парламента утверждает третье правительство, за что у народа надо попросить прощения.

Он отметил, что правительство должно работать со СМИ и дозировать публикации негатива. Также он предложил работать над журналистской этикой. В пример он привел рассказы кыргызстанцев, у которых японцы спрашивают о том, на самом ли деле они едят мясо ишаков.

Лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев отметил, что первое - это дисциплина, второе - правда, третье - совесть. По его словам, сейчас граждане не верят красивым словам, необходимо сокращать 14 ведомств, а из оставшихся 9 сделать суперведомства. Кроме того, необходимо бороться с коррупцией, упростить товарооборот через границы, решить вопрос выделения земель для молодых граждан.

Депутат сказал, что его фракция предоставляет команде С.Исакова политический аванс.

В свою очередь лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов сообщил, что в Кыргызстане необходимо вводить мораторий на проведение тоев.

Он отметил, что правительство С.Исакова приходит в сложное время, и Жогорку Кенеш в свое время строго спросит с них. "Мы даем вам большой аванс", - добавил он.

Последним выступил и.о. лидера "Ата Мекена" Алмамбет Шыкмаматов. Он также присоединился к словам О.Бабанова о необходимости остановить черный пиар.

"Вы будете утверждены в долг. Завтра мы с вас спросим. Поднимайте все резонансные слова и не надо судить всех за их высказывания", - заключил А.Шыкмаматов.