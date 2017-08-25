Жогорку Кенеш утвердил состав правительства во главе с премьером Сапаром Исаковым

25 августа 2017, 20:54 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 августа утвердили состав правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Голосование было электронное, открытое.

В итоге голосования парламент одобрил решение комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

"За" проект программы проголосовали 97 депутатов, 5 - "против", 104 зарегистрированы.

"За" состав проголосовали 97 депутатов, 5 - "против", 103 зарегистрированы.

Итоги голосования:

Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?

http://kg.akipress.org/news:1401388

Состав нового правительства:

премьер-министр Сапар Исаков

первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов

вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев

вице-премьер-министр по социальному блоку Чолпон Султанбекова

вице-премьер-министр по силовому блоку Темир Джумакадыров

министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев

министр внутренних дел Улан Исраилов

министр юстиции Уран Ахметов

министр финансов Адылбек Касымалиев

министр экономики Артем Новиков

министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев

министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов

министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов

министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева

министр здравоохранения Талантбек Батыралиев

министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков

министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова

председатель Госкомитета нацсбезопасности Абдиль Сегизбаев

председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов

председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов

председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов

Резюме нового премьер-министр Сапара Исакова:

Родился 29 июля 1977 года в городе Бишкек. В 1999 году окончил Международный университет Кыргызстана.

Государственный советник государственной службы 3 класса, имеет дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики.

Трудовая деятельность:

1999-2003 - преподаватель в Международном университете Кыргызстана;

2003-2007 - Атташе, 3 секретарь, 2 секретарь, заведующий отделом двустороннего сотрудничества международно-правового департамента МИД КР;

04.2007-08.2007 - заведующий отделом международного сотрудничества, Аппарат правительства КР;

08.2007-10.2009 - заведующий отделом внешних связей Аппарата правительства КР;

10.2009-04.2010 - руководитель службы коммуникаций, Центральное Агентство КР по развитию, инвестициям и инновациям;

04.05.2010-2010 - заведующий отделом международных связей, Аппарат Временного правительства КР;

02.08.2010-2010 - заведующий отделом внешней политики, Администрация президента КР;

29.12.2010-12.2011 - заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата правительства КР;

12.2011-01.2017 - заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента КР;

01.2017-03.2017 - первый заместитель руководителя Аппарата президента КР;

01.03.2017-25.08.2017 - руководитель Аппарата президента КР.