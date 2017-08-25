Итоги голосования — Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?

25 августа 2017, 21:06 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 августа утвердили состав правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Голосование было электронное, открытое.

В итоге голосования парламент одобрил решение Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

"За" проект программы проголосовали 97 депутатов, 5 - "против", 104 зарегистрированы.

"За" состав проголосовали 97, 5 - "против", 103 зарегистрированы.