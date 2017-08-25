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Итоги голосования — Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444758-ru.html

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25 августа 2017, 21:06       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 августа утвердили состав правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.
Голосование было электронное, открытое.
В итоге голосования парламент одобрил решение Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
"За" проект программы проголосовали 97 депутатов, 5 - "против", 104 зарегистрированы.
"За" состав проголосовали 97, 5 - "против", 103 зарегистрированы.

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