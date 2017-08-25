Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьераЖогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьераУбили пенсионера за 70 тыс сомов — задержаны двое подозреваемыхУбили пенсионера за 70 тыс сомов — задержаны двое подозреваемых

Пожарно-спасательные подразделения Чолпон-Аты провели показательные выступления с элементами спасения на воде

 

Фотографии: akipress.kg

                    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444757-ru.html

Похожие новости

Лидер "РАЖ" призвал провести прозрачные выборы президента

Сапар Исаков пообещал провести честные выборы президента

Депутат предлагает провести переаттестацию водителей

Кандидат на пост премьера С.Исаков обещает провести честные выборы президента

А вы уплатили налоги? Владельцев авто и жилья будут проверять

25 августа 2017, 20:48       Комментарии

Пожарно-спасательные подразделения Чолпон-Аты Иссык-Кульской области 25 августа провели показательные выступления. Как сообщает пресс-служба МЧС, были показаны практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль.
Показательные выступления пожарно-спасательных подразделений проведены в рамках девятого совещания руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Показательные выступления спасательных служб МЧС КР провели в трех этапах:
1. "Организация локализации и тушения пожара, ликвидации ДТП с разливом СДЯВ, а также поисково-спасательных работ в прибрежной зоне";
2."Организация и проведение подводно-технических работ в акватории озера Иссык-Куль";
3: "Организация и проведение поисково-спасательных работ в акватории озера Иссык-Куль".
По замыслу учения 25 августа 2017 года произошло землетрясение силой 7 баллов с эпицентром 19 км севернее Чолпон-Аты. Имеются человеческие жертвы, разрушения, возникли пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях, сооружениях, нарушены линии связи и ДТП с разливом сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ).
Так, по сценарию наиболее сложная обстановка сложилась на территории медико-реабилитационного комплекса "Ден-соолук" в Чолпон-Ате. В результате землетрясения произошло частичное разрушение правого крыла здания медико-реабилитационного комплекса. Из-за короткого замыкания электропроводки на цокольном и первом этаже правого крыла здания возник крупный очаг пожара, который распространяется на вышерасположенные этажи здания. Входные и запасные выходы оказались заблокированы завалами, возникла паника, основная масса людей перебралась на вышестоящие этажи и крышу здания. Требуется срочная эвакуация людей и проведение локализации и тушении пожара, а также поисково-спасательных работ. Структурные подведомственные территориальные подразделения МЧС КР, органы управления и силы Гражданской защиты приступили к проведению аварийно-спасательных мероприятий.
На первом этапе отработаны организация локализации и тушения пожара, ликвидации ДТП с разливом СДЯВ, а также поисково-спасательных работ в прибрежной зоне. Проведены разведка с применением мобильных технических средств повышенной проходимости, развертывание подвижного пункта оперативного управления, ликвидация пожара, эвакуация (спуск) пострадавших с помощью пожарной автолестницы, эвакуация пострадавшего с помощью авиации. Спасатели извлекли пострадавших из-под завалов с использованием средств малой механизации, оказав пострадавшим первую медицинскую помощь, организовали доставку их в полевой медицинский пункт.Ликвидация последствий разлива СДЯВ (аммиак) в результате ДТП и проведение спасательных работ.
Также были проведены подводно-технические и поисково-спасательные работы в акватории озера Иссык-Куль.
В завершение практических выступлений парашютисты-спасатели провели прыжки с вертолета с флагами ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум