Пожарно-спасательные подразделения Чолпон-Аты провели показательные выступления с элементами спасения на воде

25 августа 2017, 20:48 Комментарии

Пожарно-спасательные подразделения Чолпон-Аты Иссык-Кульской области 25 августа провели показательные выступления. Как сообщает пресс-служба МЧС, были показаны практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль.

Показательные выступления пожарно-спасательных подразделений проведены в рамках девятого совещания руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Показательные выступления спасательных служб МЧС КР провели в трех этапах:

1. "Организация локализации и тушения пожара, ликвидации ДТП с разливом СДЯВ, а также поисково-спасательных работ в прибрежной зоне";

2."Организация и проведение подводно-технических работ в акватории озера Иссык-Куль";

3: "Организация и проведение поисково-спасательных работ в акватории озера Иссык-Куль".

По замыслу учения 25 августа 2017 года произошло землетрясение силой 7 баллов с эпицентром 19 км севернее Чолпон-Аты. Имеются человеческие жертвы, разрушения, возникли пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях, сооружениях, нарушены линии связи и ДТП с разливом сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ).

Так, по сценарию наиболее сложная обстановка сложилась на территории медико-реабилитационного комплекса "Ден-соолук" в Чолпон-Ате. В результате землетрясения произошло частичное разрушение правого крыла здания медико-реабилитационного комплекса. Из-за короткого замыкания электропроводки на цокольном и первом этаже правого крыла здания возник крупный очаг пожара, который распространяется на вышерасположенные этажи здания. Входные и запасные выходы оказались заблокированы завалами, возникла паника, основная масса людей перебралась на вышестоящие этажи и крышу здания. Требуется срочная эвакуация людей и проведение локализации и тушении пожара, а также поисково-спасательных работ. Структурные подведомственные территориальные подразделения МЧС КР, органы управления и силы Гражданской защиты приступили к проведению аварийно-спасательных мероприятий.

На первом этапе отработаны организация локализации и тушения пожара, ликвидации ДТП с разливом СДЯВ, а также поисково-спасательных работ в прибрежной зоне. Проведены разведка с применением мобильных технических средств повышенной проходимости, развертывание подвижного пункта оперативного управления, ликвидация пожара, эвакуация (спуск) пострадавших с помощью пожарной автолестницы, эвакуация пострадавшего с помощью авиации. Спасатели извлекли пострадавших из-под завалов с использованием средств малой механизации, оказав пострадавшим первую медицинскую помощь, организовали доставку их в полевой медицинский пункт.Ликвидация последствий разлива СДЯВ (аммиак) в результате ДТП и проведение спасательных работ.

Также были проведены подводно-технические и поисково-спасательные работы в акватории озера Иссык-Куль.

В завершение практических выступлений парашютисты-спасатели провели прыжки с вертолета с флагами ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.