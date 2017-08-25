Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

25 августа 2017, 20:54 Комментарии

Сегодня, 25 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты парламента путем голосования утвердили новый состав кабинета министров по главе Сапаром Исаковым.

Как ранее предложила коалиция большинства ЖК, голосование прошло в открытом режиме. Отметим, депутаты отдельно проголосовали за новый состав правительства, структуру, а также за программу кабмина.

В частности, за новый состав проголосовали 97 депутатов, против были шестеро из 103 зарегистрировавшихся.

Таким образом, решением парламента Кыргызстана премьер-министром станет Сапар Исаков.

После голосования, Исаков поблагодарил депутатов за поддержку, а также отметил, что оказанное доверие будет считаться авансом для нового кабинета министров.

Отметим, первым вице-премьером стал уже экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, вице-премьером по вопросам экономики стал Дуйшенбек Зилалиев.

А на пост вице-премьера по вопросам границ утвердили кандидатуру Темира Жумакадырова, до этого возглавляющего Совет безопасности. Чолпон Султаенбекова останется на посту вице-премьера по социальному блоку.

Утвержденный кабинет министров:

<li>Министр экономики - Артем Новиков</li><li>Министр финансов - Адылбек Касымалиев</li><li>Министр транспорта - Жамшитбек Калилов</li><li>Министр сельского хозяйства - Нурбек Мурашев</li><li>Министр юстиции - Уран Ахметов</li><li>Министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев</li><li>Министр внутренних дел - Улан Исраилов</li><li>Министр образования и науки - Гулмира Кудайбердиева</li><li>Министр здравоохранения - Талантбек Батыралиев </li><li>Министр культуры, информации и туризма - Тугольбай Казаков</li><li>Министр труда и социального развития - Таалайгуль Исакунова</li><li>Министр чрезвычайных ситуаций - Кубатбек Боронов</li><li>Глава Госкомитет национальной безопасности - Абдил Сегизбаев</li><li>Глава Госомитета промышленности, энергетики и недропользования - Улан Рыскулов</li><li>Глава Госкомитета информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов.</li>