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Новости Кыргызстана

Сапар Исаков и его молодая командаСапар Исаков и его молодая командаЛидеры парламентских фракций высказались в поддержку состава правительстваЛидеры парламентских фракций высказались в поддержку состава правительства

Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365377_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444756-ru.html

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Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

25 августа 2017, 20:54       Комментарии

Сегодня, 25 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты парламента путем голосования утвердили новый состав кабинета министров по главе Сапаром Исаковым.
Как ранее предложила коалиция большинства ЖК, голосование прошло в открытом режиме. Отметим, депутаты отдельно проголосовали за новый состав правительства, структуру, а также за программу кабмина.
В частности, за новый состав проголосовали 97 депутатов, против были шестеро из 103 зарегистрировавшихся.
Таким образом, решением парламента Кыргызстана премьер-министром станет Сапар Исаков.
После голосования, Исаков поблагодарил депутатов за поддержку, а также отметил, что оказанное доверие будет считаться авансом для нового кабинета министров.
Отметим, первым вице-премьером стал уже экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, вице-премьером по вопросам экономики стал Дуйшенбек Зилалиев.
А на пост вице-премьера по вопросам границ утвердили кандидатуру Темира Жумакадырова, до этого возглавляющего Совет безопасности. Чолпон Султаенбекова останется на посту вице-премьера по социальному блоку.
Утвержденный кабинет министров:
<li>Министр экономики - Артем Новиков</li><li>Министр финансов - Адылбек Касымалиев</li><li>Министр транспорта - Жамшитбек Калилов</li><li>Министр сельского хозяйства - Нурбек Мурашев</li><li>Министр юстиции - Уран Ахметов</li><li>Министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев</li><li>Министр внутренних дел - Улан Исраилов</li><li>Министр образования и науки - Гулмира Кудайбердиева</li><li>Министр здравоохранения - Талантбек Батыралиев </li><li>Министр культуры, информации и туризма - Тугольбай Казаков</li><li>Министр труда и социального развития - Таалайгуль Исакунова</li><li>Министр чрезвычайных ситуаций - Кубатбек Боронов</li><li>Глава Госкомитет национальной безопасности - Абдил Сегизбаев</li><li>Глава Госомитета промышленности, энергетики и недропользования - Улан Рыскулов</li><li>Глава Госкомитета информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов.</li>

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