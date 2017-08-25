Убили пенсионера за 70 тыс сомов — задержаны двое подозреваемых

25 августа 2017, 20:46 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Милиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера, краже его денег и документов, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Вечером 19 августа правоохранители обнаружили тело 77-летнего мужчины в одном из домов села Чолон-Арык Панфиловского района. Милиционеры установили, что убитый проживал один, а после его смерти из дома пропали 70 тысяч сомов, личные вещи, паспорт и пенсионное удостоверение.

Спустя три дня был найден подозреваемый - ранее судимый 48-летний житель Жайыльского района. Задержанный признался в содеянном, после чего милиция нашла его возможного сообщника. Суд разрешил провести обыск в доме, где правоохранители обнаружили банку с деньгами, а в гараже нашли 50 граммов наркотиков. В итоге задержали второго подозреваемого - 33-летнего кыргызстанца.

Возбуждено дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. В период следствия задержанные будут находиться в ИВС ОВД Панфиловского района.

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