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Убили пенсионера за 70 тыс сомов — задержаны двое подозреваемых

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444755-ru.html

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ГКНБ задержал члена террористической организации

ГКНБ сообщает о задержании члена террористической организации

25 августа 2017, 20:46       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Милиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера, краже его денег и документов, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Чуйской области.
Вечером 19 августа правоохранители обнаружили тело 77-летнего мужчины в одном из домов села Чолон-Арык Панфиловского района. Милиционеры установили, что убитый проживал один, а после его смерти из дома пропали 70 тысяч сомов, личные вещи, паспорт и пенсионное удостоверение.
Спустя три дня был найден подозреваемый - ранее судимый 48-летний житель Жайыльского района. Задержанный признался в содеянном, после чего милиция нашла его возможного сообщника. Суд разрешил провести обыск в доме, где правоохранители обнаружили банку с деньгами, а в гараже нашли 50 граммов наркотиков. В итоге задержали второго подозреваемого - 33-летнего кыргызстанца.
Возбуждено дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. В период следствия задержанные будут находиться в ИВС ОВД Панфиловского района.
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