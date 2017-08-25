Сапар Исаков и его молодая команда

25 августа 2017, 21:05 Комментарии

Структура кабмина осталась прежней, но появились новые министры и вице-премьеры.

Самым молодым среди них стал министр экономики Артем Новиков - ему 30 лет. Также в составе правительства есть вице-премьеры и министры, которые только недавно преодолели 40-летний рубеж. В Кыргызстане такие политики считаются молодыми.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на этой неделе подал в отставку после регистрации в ЦИК в качестве кандидата в президенты Кыргызстана.

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