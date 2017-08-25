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Итоги голосования — Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?Итоги голосования — Кто проголосовал за и против правительства С.Исакова?Сапар Исаков стал премьер-министром КыргызстанаСапар Исаков стал премьер-министром Кыргызстана

Сапар Исаков и его молодая команда

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444753-ru.html

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Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

25 августа 2017, 21:05       Комментарии

Структура кабмина осталась прежней, но появились новые министры и вице-премьеры.
Самым молодым среди них стал министр экономики Артем Новиков - ему 30 лет. Также в составе правительства есть вице-премьеры и министры, которые только недавно преодолели 40-летний рубеж. В Кыргызстане такие политики считаются молодыми.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на этой неделе подал в отставку после регистрации в ЦИК в качестве кандидата в президенты Кыргызстана.
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