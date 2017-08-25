Вы думаете об имидже страны или мы банановая республика – Бабанов о компании Liglass

25 августа 2017, 20:35 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов предложил создать депутатскую комиссию, которая исследует уменьшение акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.

По его словам, акции Кыргызстана уменьшились с 32% на 26%.

"Компанию, которая вывозит наше богатство, купил бизнесмен Томсон Григ за $1 млрд 100 млн. Уважаемые депутаты, надо создать депутатскую комиссию, которая исследует вопрос акции Кумтора", – сказал он.

Кроме того, Бабанов считает, что с компанией Liglass Trading повторится история "Безопасного города".

"По Liglass Trading вы говорите, что никакого вреда нет. МИД пишет вам, что эта компания банкрот, а вы проводите конкурс с ними. Вы ставите президента в неудобное положение, организуете встречу с главой этой компании и это видит весь мир. Вы думаете об имидже страны или мы что, банановая республика? Мошенники хотели реализовать проект "Безопасный город", и мы до сих пор не можем от них избавиться. Это уголовное дело", – заявил он.

Напомним, правительство республики и частная компания из Чехии Liglass Trading CZ, SRO 10 июня подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Предусматривается, что на первом этапе чешские инвесторы приступят к работам на Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, где строительство начинала российская компания "РусГидро". Проект по двум оставшимся ГЭС каскада — Нарынской ГЭС-1 и Нарынская ГЭС-2 — будет реализовываться уже после того, как в эксплуатацию введут две первые гидростанции.

Коллегам из Праги удалось выяснить, что Liglass Trading якобы является обычной мелкой фирмой, практически не известной в Чехии.