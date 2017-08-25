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Бабанов Исакову: Вы не должны обвинять в черном пиаре кандидатов в президентыБабанов Исакову: Вы не должны обвинять в черном пиаре кандидатов в президентыНасколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца – Омурбек БабановНасколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца – Омурбек Бабанов

Вы думаете об имидже страны или мы банановая республика – Бабанов о компании Liglass

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vy-dum...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444752-ru.html

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Насколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца – Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов заявил о применении админресурса перед выборами президента Кыргызстана

25 августа 2017, 20:35       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов предложил создать депутатскую комиссию, которая исследует уменьшение акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.
По его словам, акции Кыргызстана уменьшились с 32% на 26%.
"Компанию, которая вывозит наше богатство, купил бизнесмен Томсон Григ за $1 млрд 100 млн. Уважаемые депутаты, надо создать депутатскую комиссию, которая исследует вопрос акции Кумтора", – сказал он.
Кроме того, Бабанов считает, что с компанией Liglass Trading повторится история "Безопасного города".
"По Liglass Trading вы говорите, что никакого вреда нет. МИД пишет вам, что эта компания банкрот, а вы проводите конкурс с ними. Вы ставите президента в неудобное положение, организуете встречу с главой этой компании и это видит весь мир. Вы думаете об имидже страны или мы что, банановая республика? Мошенники хотели реализовать проект "Безопасный город", и мы до сих пор не можем от них избавиться. Это уголовное дело", – заявил он.
Напомним, правительство республики и частная компания из Чехии Liglass Trading CZ, SRO 10 июня подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Предусматривается, что на первом этапе чешские инвесторы приступят к работам на Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, где строительство начинала российская компания "РусГидро". Проект по двум оставшимся ГЭС каскада — Нарынской ГЭС-1 и Нарынская ГЭС-2 — будет реализовываться уже после того, как в эксплуатацию введут две первые гидростанции.
Коллегам из Праги удалось выяснить, что Liglass Trading якобы является обычной мелкой фирмой, практически не известной в Чехии.

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