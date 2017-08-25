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Лидер "РАЖ" призвал провести прозрачные выборы президентаЛидер "РАЖ" призвал провести прозрачные выборы президентаВы думаете об имидже страны или мы банановая республика – Бабанов о компании LiglassВы думаете об имидже страны или мы банановая республика – Бабанов о компании Liglass

Бабанов Исакову: Вы не должны обвинять в черном пиаре кандидатов в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444751-ru.html

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25 августа 2017, 20:40       Комментарии

"Вы не должны обвинять в черном пиаре кандидатов в президенты", – обратился лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов претенденту на должность премьер-министра Сапару Исакову во время внеочередного заседания парламента.
Бабанов отметил, что Исаков должен обратиться к главам ГКНБ И МВД, чтобы возбудили уголовное дело по статье "клевета".
"Черный пиар был и в мой адрес. Но я никогда не делал заявления в ущерб кому-то. Вы не должны обвинять кандидатов, а искать виновных среди своих. Почему вы во главе аппарата президента, не обратились в ГКНБ или МВД? Вместо вас я обращусь — вы должны расследовать. Мы должны привлечь виновных к закону за клевету. Я прошу, где бы не были нарушения закона, давайте будем говорить об этом", – заявил Бабанов.

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