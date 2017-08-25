Насколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца – Омурбек Бабанов

25 августа 2017, 20:23 Комментарии

Насколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца и оно отчитается перед депутатами. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил лидер фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

По его словам, новые члены правительства не затронули вопрос коррупции.

"Почему вы не говорите о коррупции? Неужели у нас ее нет? К сожалению, вы не подняли эту проблему. Сколько вы будете работать, это мы узнаем через месяц. Вашу судьбу будут решать депутаты, а не новый президент. Вы ответите перед законом, будете ли стоять на своем слове или уйдете с поста молодыми, все в ваших руках", – заявил он.

Бабанов заявил, что фракция "Республика – Ата-Журт" не против кандидатуры на должность премьер-министра Сапара Исакова.

"Про вас много слов можно сказать. Но вы молодой и делаете первые шаги, и должны помнить про ответственность перед государством. Вы чувствуете ответственность, но теперь на деле вы должны показать, что выборы пройдут прозрачно. Поэтому наша фракция не будет против вашей кандидатуры", – заключил он.