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Насколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца – Омурбек Бабанов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/naskol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444749-ru.html

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25 августа 2017, 20:23       Комментарии

Насколько хорошо работает правительство, станет известно в течение месяца и оно отчитается перед депутатами. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил лидер фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов.
По его словам, новые члены правительства не затронули вопрос коррупции.
"Почему вы не говорите о коррупции? Неужели у нас ее нет? К сожалению, вы не подняли эту проблему. Сколько вы будете работать, это мы узнаем через месяц. Вашу судьбу будут решать депутаты, а не новый президент. Вы ответите перед законом, будете ли стоять на своем слове или уйдете с поста молодыми, все в ваших руках", – заявил он.
Бабанов заявил, что фракция "Республика – Ата-Журт" не против кандидатуры на должность премьер-министра Сапара Исакова.
"Про вас много слов можно сказать. Но вы молодой и делаете первые шаги, и должны помнить про ответственность перед государством. Вы чувствуете ответственность, но теперь на деле вы должны показать, что выборы пройдут прозрачно. Поэтому наша фракция не будет против вашей кандидатуры", – заключил он.

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