Спасем снежного барса! — кадры с форума по сохранению ирбиса

25 августа 2017, 20:12 Комментарии

В пятницу, 25 августа, в бишкекской госрезинденции "Ала-Арча" прошел Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. В мероприятии участвовали представители 12 стран, где обитает редкий зверь: Афганистана, Бутана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Были здесь и представители международных организаций.

За день до форума участники приняли декларацию о сохранении снежного барса и его экосистем. Согласно документу, в ближайшие годы планируется подсчитать точное число ирбисов на планете. Кроме того, эксперты разработают систему сохранения как минимум 20 ареалов животного.

Перед участниками саммита выступил президент КР Алмазбек Атамбаев. Он предложил новому правительству включить в стратегию развития страны до 2040 года проект по сохранению экосистем снежного барса.

"Хочу обратиться к правительству, которое будет избрано совсем скоро. Сейчас разрабатывается стратегия развития до 2040 года, когда мы будем отмечать 1200-летие Великого кыргызского каганата. Символично, что первого руководителя этого каганата звали Барсбек. Поэтому будет правильно включить в стратегию программу по сохранению снежного барса и его экосистем. Мы не должны допустить, чтобы наши внуки видели барсов только в музеях", - сказал президент.

Он призвал лидеров стран обитания снежного барса обсудить внедрение мультистранового проекта по сохранению ирбиса, который поддержит Глобальный экологический фонд.

В 2013 году по инициативе Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане прошел первый Всемирный форум по сохранению снежного барса. После этого создали фонд Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan. Два года назад на заседании ООН по вопросам изменения климата было решено провести в Бишкеке второй форум.

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