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Депутат обвинил Минобразования в предоставлении недостоверной информации

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444747-ru.html

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25 августа 2017, 19:54       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Канат Исаев возмутился, что и.о. министра образования доводит недостоверную информацию президенту КР о заработной плате учителей. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.
Он отметил, что учителя получают по 5 – 5,5 тыс. сомов. Напомним, Минобразование распространило информацию, о том, что средняя зарплата учителя составляет более 10 тыс. сомов.
По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%, а именно:
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>До повышения</td> <td>После повышения</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Средняя заработная плата </td> <td>7342</td> <td>11 049</td> <td>50,5%</td> </tr> <tr> <td>Учителей средней и начально школы</td> <td>9075</td> <td>13613</td> <td>50,0%</td> </tr> <tr> <td>Учителей начальной школы</td> <td>7680</td> <td>13824</td> <td>80,0%</td> </tr> <tr> <td>Административный персонал</td> <td>6724</td> <td>8068</td> <td>20%</td> </tr> </table> "Вы доводите до президента неправильную информацию о зарплате учителей. Вы утверждаете, что ее подняли в четыре раза. Неужели, десять лет назад у учителей зарплата была всего 1,5 тыс. сомов. Народ знает, сколько получает педагог, и насколько повышали зарплату", — сказал Исаев.
Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Канат Исаев возмутился, что и.о. министра образования доводит недостоверную информацию президенту КР о заработной плате учителей. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.
Он отметил, что учителя получают по 5 – 5,5 тыс. сомов. Напомним, Минобразование распространило информацию, о том, что средняя зарплата учителя составляет более 10 тыс. сомов.
По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%, а именно:
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>До повышения</td> <td>После повышения</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Средняя заработная плата </td> <td>7342</td> <td>11 049</td> <td>50,5%</td> </tr> <tr> <td>Учителей средней и начально школы</td> <td>9075</td> <td>13613</td> <td>50,0%</td> </tr> <tr> <td>Учителей начальной школы</td> <td>7680</td> <td>13824</td> <td>80,0%</td> </tr> <tr> <td>Административный персонал</td> <td>6724</td> <td>8068</td> <td>20%</td> </tr> </table> "Вы доводите до президента неправильную информацию о зарплате учителей. Вы утверждаете, что ее подняли в четыре раза. Неужели, десять лет назад у учителей зарплата была всего 1,5 тыс. сомов. Народ знает, сколько получает педагог, и насколько повышали зарплату", — сказал Исаев.
Напомним, ранее Исаев задавал Гульмире Кудайбердиевой вопрос о зарплате, но она не смогла ответить.

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