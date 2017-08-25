Депутат обвинил Минобразования в предоставлении недостоверной информации

25 августа 2017, 19:54 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Канат Исаев возмутился, что и.о. министра образования доводит недостоверную информацию президенту КР о заработной плате учителей. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.

Он отметил, что учителя получают по 5 – 5,5 тыс. сомов. Напомним, Минобразование распространило информацию, о том, что средняя зарплата учителя составляет более 10 тыс. сомов.

По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%, а именно:

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>До повышения</td> <td>После повышения</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Средняя заработная плата </td> <td>7342</td> <td>11 049</td> <td>50,5%</td> </tr> <tr> <td>Учителей средней и начально школы</td> <td>9075</td> <td>13613</td> <td>50,0%</td> </tr> <tr> <td>Учителей начальной школы</td> <td>7680</td> <td>13824</td> <td>80,0%</td> </tr> <tr> <td>Административный персонал</td> <td>6724</td> <td>8068</td> <td>20%</td> </tr> </table> "Вы доводите до президента неправильную информацию о зарплате учителей. Вы утверждаете, что ее подняли в четыре раза. Неужели, десять лет назад у учителей зарплата была всего 1,5 тыс. сомов. Народ знает, сколько получает педагог, и насколько повышали зарплату", — сказал Исаев.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Канат Исаев возмутился, что и.о. министра образования доводит недостоверную информацию президенту КР о заработной плате учителей. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента.

Он отметил, что учителя получают по 5 – 5,5 тыс. сомов. Напомним, Минобразование распространило информацию, о том, что средняя зарплата учителя составляет более 10 тыс. сомов.

По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%, а именно:

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>До повышения</td> <td>После повышения</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Средняя заработная плата </td> <td>7342</td> <td>11 049</td> <td>50,5%</td> </tr> <tr> <td>Учителей средней и начально школы</td> <td>9075</td> <td>13613</td> <td>50,0%</td> </tr> <tr> <td>Учителей начальной школы</td> <td>7680</td> <td>13824</td> <td>80,0%</td> </tr> <tr> <td>Административный персонал</td> <td>6724</td> <td>8068</td> <td>20%</td> </tr> </table> "Вы доводите до президента неправильную информацию о зарплате учителей. Вы утверждаете, что ее подняли в четыре раза. Неужели, десять лет назад у учителей зарплата была всего 1,5 тыс. сомов. Народ знает, сколько получает педагог, и насколько повышали зарплату", — сказал Исаев.

Напомним, ранее Исаев задавал Гульмире Кудайбердиевой вопрос о зарплате, но она не смогла ответить.