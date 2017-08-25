Омурбек Бабанов заявил о применении админресурса перед выборами президента Кыргызстана

25 августа 2017, 20:14 Комментарии

На внеочередном заседании парламента лидер парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов заявил о применении административного ресурса перед выборами президента.

Он обратил внимание на данный факт главу МВД.

"Мы живем в исторический период. Через полтора месяца пройдут выборы президента Кыргызстана. Алмаз Шаршеевич создал все условия. Но сегодня я хочу обратить внимание членов правительства, особенно министра внутренних дел. Многие депутаты спрашивают, почему мы с самого начала говорим о применении административного ресурса. Уважаемые представители СДПК, вы тоже были в оппозиции. Сейчас административный ресурс применяется полностью. За кандидатами в президенты следят сотрудники десятого управления. Кандидаты и их представители террористы что ли, или сотрудникам правоохранительных органов больше нечем заняться? Я напишу вам заявление, подкрепленное видео и фотоматериалами", – сказал он.

Кроме того, Бабанов заявил, что экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков стал кандидатом в президенты за 1,5 месяцев до выборов, что создает неравные условия для всех претендентов на эту должность.

"Выборы могут быть неравными. Поэтому мы предложим законопроект, по которому, кандидат должен покинуть свой пост за 6 месяцев до того, как он станет кандидатом в президенты, дабы создать для всех равные условия", – заявил он.