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Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую Декларацию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/strany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444745-ru.html

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25 августа 2017, 19:30       Комментарии

Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую Декларацию. Она призывает к активизации усилий по защите находящихся под угрозой исчезновения снежных барсов и их экосистем.
Все 12 стран ареала обитания снежного барса одобрили Бишкекскую Декларацию 2017 года на Международном форуме по защите снежного барса и его экосистем в столице Кыргызской Республики. Декларация отражает решимость стран-участниц сохранить популяции снежного барса и обеспечить культурное, социальное и экономическое благосостояние горных общин.
"Поддерживаем разработку к декабрю 2018 года планов Управления ландшафтами и их дальнейшей реализации по достижению целей Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) "Сохранить, по крайней мере, 20 ландшафтов к 2020 году". Признаем необходимость разработки специальных программ по наращиванию потенциала, нацеленной на сохранение снежного барса", – говорится в сообщении.
С целью противодействия угрозам снежному барсу и его среде обитания, его сохранения в глобальном масштабе, страны ареала согласились предпринять следующие конкретные действия:
— активизировать усилия по сохранению и мониторингу ландшафтов снежного барса и сохранить их целостность и связь через естественные коридоры;
— выражая серьезную озабоченность по поводу продолжающегося недостатка информации о статусе и численности снежного барса, предлагаем инициировать научно обоснованную работу по оценке численности снежных барсов в мире;
— стремиться продвигать экономическую оценку экосистем и научное обоснование замещения биоразнообразия;
— рассмотреть возможность интегрирования "умной зеленой инфраструктуры" в национальную политику стран и призвать международные финансовые институты стимулировать инвестиции в развитие зеленой повестки дня.
— отметили необходимость создания национальной и региональной баз данных по нелегальной торговле и усиления региональной и двусторонней сети по дикой природе для эффективного обмена информацией по выявлению, пресечению браконьерства и нелегальной торговли.
Участники форума призывали международные финансовые институты, природоохранные партнеры и корпорации поддержать создание Региональных фондов, Проектов и Национальных трастовых фондов по финансированию Планов управления ландшафтами обитания снежного барса и другой деятельности, основанных на лучших практиках по сохранению снежного барса в странах ареала к 2018 году.

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