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Новости Кыргызстана

Смертник подорвал себя у входа в мечеть в КабулеСмертник подорвал себя у входа в мечеть в Кабуле

Россельхознадзор не пустил в Кыргызстан кошку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rossel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444744-ru.html

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25 августа 2017, 19:47       Комментарии

В столице сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление кошки. Домашнее животное из Липецкой области с ветеринарным свидетельством хозяева собирались отправить в Кыргызстан, пишут российские СМИ.
У кошки были неполадки с ветеринарным паспортом, которые вскрылись в ходе ветеринарного контроля. Как сообщает пресс-службе управления, животное поступило по ветеринарному свидетельству, оформляемому при перевозке подконтрольного груза только по территории Российской Федерации.
В итоге, погрузку кошки на самолет запретили.

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