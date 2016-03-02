Россельхознадзор не пустил в Кыргызстан кошку

25 августа 2017, 19:47 Комментарии

В столице сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление кошки. Домашнее животное из Липецкой области с ветеринарным свидетельством хозяева собирались отправить в Кыргызстан, пишут российские СМИ.

У кошки были неполадки с ветеринарным паспортом, которые вскрылись в ходе ветеринарного контроля. Как сообщает пресс-службе управления, животное поступило по ветеринарному свидетельству, оформляемому при перевозке подконтрольного груза только по территории Российской Федерации.

В итоге, погрузку кошки на самолет запретили.