Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Россельхознадзор не пустил в Кыргызстан кошкуРоссельхознадзор не пустил в Кыргызстан кошкуБез осадков — погода по Кыргызстану на 26 августаБез осадков — погода по Кыргызстану на 26 августа

Смертник подорвал себя у входа в мечеть в Кабуле

Источник:
http://kabar.kg/news/smertnik-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444743-ru.html

Похожие новости

Юные геологи Кыргызстана, занявшие призовое место на международной олимпиаде, отмечены Почетными грамотами

В Сузакском районе построили современную мечеть

Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%

В Оше строится новая трехэтажная мечеть и здание казыята

В Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

25 августа 2017, 19:35       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Смертник подорвал себя у входа в шиитскую мечеть в Кабуле. Теракт был совершен 25 августа во время пятничной молитвы, сообщили в полиции. По данным представителя министерства внутренних дел Афганистана, погибли как минимум 14 человек, в том числе два полицейских, пишет Deutsche Welle.
Ранения получили не менее 15 человек, включая восемь сотрудников правоохранительных органов.
По словам очевидцев, боевики также попытались проникнуть внутрь молитвенного сооружения. Их число уточняется. В полиции сообщили об одном нападавшем.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало, что речь могла идти о нескольких террористах, вооруженных гранатами. Услышав взрыв, собравшиеся на молитву начали покидать здание.
Информации о задержанных пока не поступало. Полиция перекрыла подъезды к мечети. На место происшествия стянуты дополнительные силы безопасности. Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических организаций.
Аналогичное нападение на шиитскую мечеть в Кабуле в ноябре 2016 года совершили боевики террористической организации "Исламское государство". Конфликт между суннитами и шиитами до сих пор лишь в редких случаях выливался в беспорядки на территории Афганистана, уточняло тогда агентство dpa.
Однако ИГ целенаправленно разжигает конфликт между двумя исламскими течениями в регионе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум