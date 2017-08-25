Смертник подорвал себя у входа в мечеть в Кабуле

25 августа 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Смертник подорвал себя у входа в шиитскую мечеть в Кабуле. Теракт был совершен 25 августа во время пятничной молитвы, сообщили в полиции. По данным представителя министерства внутренних дел Афганистана, погибли как минимум 14 человек, в том числе два полицейских, пишет Deutsche Welle.

Ранения получили не менее 15 человек, включая восемь сотрудников правоохранительных органов.

По словам очевидцев, боевики также попытались проникнуть внутрь молитвенного сооружения. Их число уточняется. В полиции сообщили об одном нападавшем.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало, что речь могла идти о нескольких террористах, вооруженных гранатами. Услышав взрыв, собравшиеся на молитву начали покидать здание.

Информации о задержанных пока не поступало. Полиция перекрыла подъезды к мечети. На место происшествия стянуты дополнительные силы безопасности. Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических организаций.

Аналогичное нападение на шиитскую мечеть в Кабуле в ноябре 2016 года совершили боевики террористической организации "Исламское государство". Конфликт между суннитами и шиитами до сих пор лишь в редких случаях выливался в беспорядки на территории Афганистана, уточняло тогда агентство dpa.

Однако ИГ целенаправленно разжигает конфликт между двумя исламскими течениями в регионе.