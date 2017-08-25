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Сапар Исаков пообещал провести честные выборы президента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365376_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444742-ru.html

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25 августа 2017, 19:26       Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра страны Сапар Исаков пообещал провести четсные президентские выборы. Об этом он заявил сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Наталья Никитенко ("Ата-Мекен") отметила, что в течение дня несколько раз отмечалось, что правительство "новое", однако она не считает его таковым.
Он добавила, что в понятие "молодой" вкладывается не только возраст, но компетентность и определенные достижения, а также профессионализм с незапятнанной репутацией.
Она напомнила новому кабинету министров о некоторых негативных моментах работы старого правительства, в частности об уменьшении доли Кыргызстана в пакете акций Centerra Gold Inc., выставлении на прямую продажу MegaCom со сниженной ценой. "Сомнительная история с чешской компанией - все это останется в памяти людей", - сказала она.
Также депутат спросила, сможет ли новое правительство провести честные выборы.
На что Исаков отметил, что его кабмин готов провести честные выборы, не отступая от закона. "Я четко понимаю ответственность, которая лежит на нас", - добавил он.
Отметим, выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.
Напомним, кандидат в премьеры Сапар Исаков сегодня представил новый состав кабинета министров. Ранее парламентская коалиция большинства поддержала его кандидатуру на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

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