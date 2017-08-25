Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков пообещал провести честные выборы президентаСапар Исаков пообещал провести честные выборы президентаГраждане Афганистана обещали соотечественнику предоставить статус беженца в Кыргызстане и вывезти в Канаду за $9,4 тыс.Граждане Афганистана обещали соотечественнику предоставить статус беженца в Кыргызстане и вывезти в Канаду за $9,4 тыс.

Как бумаги помогут барсу выжить? — итоги саммита в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444741-ru.html

Похожие новости

Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую Декларацию

Что появится в четырех парках Бишкека — подробности от мэрии

В каких районах Бишкека и Чуйской области 26 августа отключат электричество

Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую декларацию

Дело Текебаева и Чотонова Бишкекский горсуд рассмотрит в сентябре

25 августа 2017, 19:20       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем была принята Бишкекская декларация.
Мероприятие проходило 24 и 25 августа. В нем приняли участие представители 12 стран обитания редкого хищника.
Итогом форума стало подписание всеми участниками бессрочного соглашения о сохранении и приумножении экосистем барса, то есть о наращивании природного потенциала. В ближайшие годы стартует кампания по установлению точного числа ирбисов на планете, поскольку сегодня такой статистики нет.
Кроме того, в рамках принятого документа будет разработана система сохранения как минимум 20 ландшафтов, в которых обитает редкое животное.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум