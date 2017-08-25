Как бумаги помогут барсу выжить? — итоги саммита в Бишкеке

25 августа 2017, 19:20 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем была принята Бишкекская декларация.

Мероприятие проходило 24 и 25 августа. В нем приняли участие представители 12 стран обитания редкого хищника.

Итогом форума стало подписание всеми участниками бессрочного соглашения о сохранении и приумножении экосистем барса, то есть о наращивании природного потенциала. В ближайшие годы стартует кампания по установлению точного числа ирбисов на планете, поскольку сегодня такой статистики нет.

Кроме того, в рамках принятого документа будет разработана система сохранения как минимум 20 ландшафтов, в которых обитает редкое животное.

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