Без осадков — погода по Кыргызстану на 26 августа

25 августа 2017, 19:33 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В субботу, 26 августа, осадков на большей части территории республики не ожидается, дожди вероятны только в Иссык-Кульском регионе, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +27...+32.

В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +17...+22.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +32...+34.

В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 29-31 градус тепла.

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