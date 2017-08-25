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Без осадков — погода по Кыргызстану на 26 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444740-ru.html

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25 августа 2017, 19:33       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В субботу, 26 августа, осадков на большей части территории республики не ожидается, дожди вероятны только в Иссык-Кульском регионе, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +27...+32.
В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +17...+22.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +32...+34.
В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 29-31 градус тепла.
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