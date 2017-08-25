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Граждане Афганистана обещали соотечественнику предоставить статус беженца в Кыргызстане и вывезти в Канаду за $9,4 тыс.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/grazhd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444739-ru.html

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25 августа 2017, 19:16       Комментарии

Сотрудниками МВД выявлен устойчивый канал незаконной миграции.
По данным ведомства, накануне задержаны граждане Афганистана А.С. и А.А., которые обманным путем, обещая предоставить статус беженца в Кыргызстане и отправить далее в Канаду, незаконно ввезли через Таджикистан гражданина Афганистана С.М. и его семью.
"При этом указанные лица взяли за услуги $9,4 тыс. На основании собранных материалов по данному факту следственным УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проводятся следственные действия. Граждан, владеющих какой-либо информацией или потерпевших от рук мошенников, просим обращаться по телефонам: 0709951628 и 0777540039", – говорится в сообщении.

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