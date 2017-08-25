Афиша мероприятий: давай сходим?

25 августа 2017, 19:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

26 августа Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776 (556, 705) 814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

Пять столетий гитарной испанской музыки Гием Перез Квер — именитый музыкант, закончил учебу в Барселоне в Консерватории дель Лисеу, заработав многочисленные награды. В программе пьесы испанских композиторов и гитаристов, таких как Нарваэз Сор, Франсиско Таррега, Джоакин Малатс, Сайнс де ла Маса. Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова, 16.00.

Цирковое шоу гигантских фонтанов "Удивительный город" Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны. Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным).

Музыкальный Эркиндик Приходите провожать лето под звуки свободной, живой, настоящей музыки. Поддержите музыкантов, то есть запаситесь монетами, аплодисментами и яркими улыбками. Бульвар Эркиндик, 18.00.

Выставка "Декоративно-прикладное искусство России" Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Проект "За красной линией" Проект посвящен годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2016 года. Кроме инсталляции, представлена живопись Валерия Руппеля. Выставочный зал союза художников КР "Дубовый парк" имени С.Чуйкова.

III Выставка товаров стран Шелкового пути Будут представлены мебельная продукция, морепродукты, посуда, сельскохозяйственная продукция, продукция по производству источников энергии, грузовые машины и многое другое из России, Казахстана, Беларуси, Китая. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, 11.00.

Экобазар Вы сможете приобрести сезонные овощи, травы, фрукты и ягоды, домашнюю гранолу, салаты, джемы, овощные боксы, сухофрукты, мед и многое другое. Экобазар — это место для тех, кто ценит качество и натуральность продуктов. Sierra Coffee (ТЦ "Таш Рабат"), 16.00.

Акция в защиту снежного барса В рамках акции школьники из пилотных сообществ сел Бал-Бал Таласского района и Шабдан Кеминского района покажут спектакль "Приключения Жиби" в защиту снежного барса, сценарий которого придумали сами дети. Дубовый парк, 12.00-18.00 (спектакль в 14.45).

Выставка современного искусства "Полет слепого беркута" Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта "Кочевой лагерь искусств", который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Базовый курс медитации "Контроль эмоций" Вы узнаете основные техники йоги по контролю эмоций и поддержанию физического здоровья. В этой встрече будет больше практики — асаны (физические упражнения) и медитация. Вы сможете задать интересующие вас вопросы по практике. Подробнее по телефону 0555 314 369. Кафе "Экодемия", 11.00.

Занятие по йоге "Соматика. Боли в коленях" На занятии вы узнаете, какие движения помогут устранить причины болей в коленях, а также освоите приемы самомассажа. Телефоны для регистрации: 0312540244, 0559 93 00 71. Йога-дом "Атма", 11.30.

Тренинг "Эффективное разрешение конфликтов в бизнесе" Вы получите знания и навыки, которые способствуют повышению эффективности любой профессиональной деятельности, связанной с урегулированием конфликтных ситуаций, конкурентные преимущества в профессиональной среде и сможете гармонизировать отношения в семье. Регистрация обязательна (055571 57 35, 031235 30 14). Компания "Даанышман Групп", 9.00.

Секреты бюджетных путешествий. Лайфхаки Путешествовать не так дорого, как кажется. Красивые города, завораживающие пейзажи, необычная еда — все это можно увидеть своими глазами, не являясь миллионером. Приходите, и вы узнаете, как разместиться в Барселоне за копейки, как дешево поесть в ресторане в Милане, как, ничего не заплатив, слетать в Пекин и обратно. Sierra Coffee (ТЦ "Таш Рабат"), 16.00.

27 августа Фестиваль уличной еды В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы. Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

Туристический фестиваль J-Fest Ожидается презентация турпродуктов, развлекательная программа с конкурсами, ярмарка блюд и изделий ремесленников, кок-бору, концерт. Будут установлены юрты, где пройдут мастер-классы. Отличительным номером будет парад наездников и велосипедистов. Село Жыргалан.

Правовые основы предпринимательской деятельности Хотите узнать больше о правовых основах предпринимательской деятельности, юридических аспектах открытия своего бизнеса, приходите. Запись по телефонам: 0550644632, 0703009990. Отель "Достук", 10.00.

Самый нежный мастер-класс В рамках мастер-класса детки научатся работать с иголкой и ниткой, а именно прокладывать стежки, обрабатывать фатин и в итоге получат красивое изделие. Базовые навыки шитья полезны каждому человеку. Возраст для участия: 6 — 16 лет. Регистрация по ссылке. ololohaus, 11.00.

Показ фильма "Дикие истории" (2014) Самый популярный испанский режиссер Педро Альмодовар спродюсировал эту комедию, которую поставил Дамиан Шифрон, "анфан террибль" аргентинского кино и гений сарказма (по определению Августина Альмодовара, сопродюсера ленты). Настоящий калейдоскоп узнаваемых характеров, шесть отдельных историй, смешных, безумных, шокирующих, в чем-то напоминающих последний хит самого Альмодовара "Я очень возбужден", но с куда более черным юмором. ololohaus, 19.00.