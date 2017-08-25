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Афиша мероприятий: давай сходим?Афиша мероприятий: давай сходим?Депутат возмущен — в кабмине не будет человека с сельхозобразованиемДепутат возмущен — в кабмине не будет человека с сельхозобразованием

Депутат предлагает провести переаттестацию водителей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444736-ru.html

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25 августа 2017, 18:55       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов ("Бир Бол") предлагает провести переаттестацию водителей. Об этом он сказал 25 августа на заседании парламента.
По его словам, необходимо поднять размер заработной платы всех граждан, но надо начинать необходимо с сотрудников милиции и судей.
"Надо сделать акцент на решительных мерах по борьбе с дорожно-транспортными происшествиями. В Афганской войне СССР потерял меньше людей, чем мы в ДТП. Вопрос борьбы с ДТП надо решать комплексно, не только реформой ГАИ, но и выдачей водительских удостоверений, которые сейчас можно купить за 5 тыс. сомов. Может, надо провести переаттестацию всех водителей? Надо начать бороться с коррупцией и искоренять ее в автошколах, а также передать выдачу прав одному ведомству", - отметил депутат.

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