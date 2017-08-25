Депутаты потребовали у Сапара Исакова назвать человека, очернившего его

25 августа 2017, 18:44 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 25 августа, на заседании потребовали назвать имя человека, который очернил Сапара Исакова перед общественностью в СМИ и социальных сетях.

В частности, Мирлан Жеенчороев (РАЖ) спросил, каким образом информация о его деятельности оказалась в материалах Wikileaks.

Исаков заявил, что информация, которую распространили в интернете, ложь.

Депутат спросил, почему он не обратился в правоохранительные органы. На что Исаков ответил, что информация распространялась анонимно и он не может назвать имя.

"Вот вы в своем интервью говорили о том, что этот человек является кандидатом в президенты. Кто конкретно вас обвинял в запрещенных действиях? А сколько конкретно нужно денег на программу "Таза Коом?" - переспросил он.

В свою очередь Исаков пообещал предоставить информацию позже, после того, как госорганы предоставят данные.

Позже депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") также вернулся к компромату против Исакова. "Вы в своем интервью сказали, что за этим стоит один из кандидатов, который думает, что все решают деньги. Вы скажите нам всем, кто этот кандидат, вдруг завтра мы его выберем?" - спросил он.

На что Исаков повторил, что не может пока ответить.

"Вы собираетесь занять одну из трех главных должностей государства. Если вы в лицо одному человеку не решаетесь сказать, то как вы будете руководить государством?"- спросил Абдылдаев.

Тогда Сапар Исаков сказал, что когда время придет, скажет, а пока не может.

"Тогда я могу подумать, что это либо Бабанов, либо Жээнбеков, у других то и денег нет. Поэтому и говорят, что молчание золото. Те, кто хочет управлять страной должны быть смелыми и точными", - заметил он.

Напомним, кандидат в премьеры Сапар Исаков сегодня представил новый состав кабинета министров. Ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.