В 2018 году Кыргызстан выплатит более 11 млрд. сомов внешнего долга

25 августа 2017, 18:50 Комментарии

В 2018 году Кыргызстан выплатит более 11 млрд сомов внешнего государственного долга. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") поинтересовался, какую сумму внешнего долга государство оплатит в следующем году и на какой год приходится пик выплат.

На что кандидат на пост премьер министра Сапар Исаков ответил, что пик выплат приходится на 2021 год - $300 млн. "Мы выплатим долг согласно графику", - заявил Исаков.

Отметим, государственный долг Кыргызстана составляет более $4,2 млрд, большая часть из которых - внешний долг.

Напомним, сегодня кандидат в премьеры Сапар Исаков представил новый состав кабинета министров. Ранее парламентская коалиция большинства поддержала его кандидатуру на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.