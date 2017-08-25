Что появится в четырех парках Бишкека — подробности от мэрии

25 августа 2017, 18:49 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, какие объекты появятся в четырех столичных парках, которые планируется реконструировать.

Ранее на странице мэра Албека Ибраимова в Facebook появились видеопроекты парков имени Фучика, Даира Асанова, Молодежного и Карагачевой рощи.

Реализация этих проектов будет проходить поэтапно, отметили в мэрии.

Парк имени Юлиуса Фучика Здесь предусмотрены широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени и фонтан, мини-футбольное поле, площадки для воркаута и волейбола. В северной части парка на месте бывшей танцплощадки появится территория для проведения спортивных и массовых мероприятий с зоной Wi-Fi и трибуной для зрителей.

Карагачевая роща С севера на юг парк будет пересекать центральная аллея. Здесь установят системы освещения и видеонаблюдения. С западной стороны аллеи предусмотрены детские площадки для разных возрастных категорий. Также планируется размещение экспозиционной площадки - для специализированных и международных мероприятий, выставок цветов, этнографических выставок.

Парк Победы имени Даира Асанова Здесь предусмотрены шахматные и детские игровые площадки, а также площадки для воркаута. Главная ось парковой композиции проляжет от памятника блокадникам Ленинграда сквозь существующую аллею и далее через центральную круговую композицию с фонтаном примкнет к набережной реки Ала-Арча. Здесь будет открытое пространство для проведения массовых мероприятий.

Молодежный парк Это будет многофункциональный парк культуры и отдыха. В южной и северной его части (со стороны Ала-Арчи) появится автостоянка. Зона активного отдыха и зона физической культуры, спорта и водного отдыха разместятся возле главных входов. Предусмотрены широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени с организацией фонтанного комплекса, мини-футбольное поле, скейтпарк, стритбол, скалодром и воркаут-площадка. Кроме того, в спортивной зоне предусмотрено размещение хозблока с пунктом милиции, раздевалкой и туалетом. Наряду с деревьями, кустарниками и газонами в озеленении применяются цветники.

Во всех парках также предусмотрено озеленение, ремонт ирригационной сети с внедрением капельного орошения, установка камер видеонаблюдения и другие меры, направленные на обеспечение безопасного и комфортного времяпрепровождения.

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