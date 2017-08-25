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Депутат возмущен — в кабмине не будет человека с сельхозобразованием

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444732-ru.html

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Депутат интересуется у кандидата С.Исакова, кто подготовил видеокомпромат про него

25 августа 2017, 18:52       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев решил выяснить, кто из членов предлагаемого правительства имеет аграрное образование.
"Кандидат в министры сельского хозяйства сидит за мной", - сказал кандидат на пост премьера Сапар Исаков.
"Я экономист", - ответил и. о. главы Минсельхоза Нурбек Мурашев.
Исаков добавил, что никто из членов предлагаемого кабмина не имеет сельхозобразования.
Далее Бокоев спросил, работал ли кто-нибудь из них главой айыл окмоту. Таковых тоже не оказалось. Парламентарий возмутился и задался вопросом, какие результаты продемонстрируют люди, которые не трудились на местах.
"Мы покажем все работой, дайте нам время. Есть много примеров того, как люди, не имеющие профильного образования, добивались успехов в развитии своих стран", - заявил Исаков.
Кабмин состоит из премьер-министра, четырех вице-премьеров, 12 министров, руководителя аппарата правительства в ранге министра и четырех председателей комитетов.
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