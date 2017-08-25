Депутат возмущен — в кабмине не будет человека с сельхозобразованием

25 августа 2017, 18:52 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебек Бокоев решил выяснить, кто из членов предлагаемого правительства имеет аграрное образование.

"Кандидат в министры сельского хозяйства сидит за мной", - сказал кандидат на пост премьера Сапар Исаков.

"Я экономист", - ответил и. о. главы Минсельхоза Нурбек Мурашев.

Исаков добавил, что никто из членов предлагаемого кабмина не имеет сельхозобразования.

Далее Бокоев спросил, работал ли кто-нибудь из них главой айыл окмоту. Таковых тоже не оказалось. Парламентарий возмутился и задался вопросом, какие результаты продемонстрируют люди, которые не трудились на местах.

"Мы покажем все работой, дайте нам время. Есть много примеров того, как люди, не имеющие профильного образования, добивались успехов в развитии своих стран", - заявил Исаков.

Кабмин состоит из премьер-министра, четырех вице-премьеров, 12 министров, руководителя аппарата правительства в ранге министра и четырех председателей комитетов.

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