Кыргызстанец обвиняется в убийстве жительницы Тамбова, на теле женщины насчитали 44 раны

25 августа 2017, 18:45 Комментарии

57-летнего гражданина Кыргызстана осудили к лишению свободы за убийство человека и покушение на убийство двух человек с особой жестокостью, пишут российские СМИ.

В прокуратуре Тамбовской области сообщают, что трагедия произошла 1 декабря прошлого года в селе Устье Мичуринского района. Тогда мужчина вмешался в ссору своих знакомых — мачехи и ее пасынка. В ответ они обозвали его. В свою очередь 57-летний кыргызстанца посчитал, что эта семья задела его достоинство: они оскорбили его по национальному признаку. На этой почве он решил убить обидчиков.

"Вооружившись найденным на кухне ножом, он напал на мужчину. Предполагая, что потерпевший скончался от полученных повреждений, обвиняемый свалил его мачеху на пол, стал наносить множественные удары ножом, руками и ногами по различным частям тела, причинив 44 колото-резаных ранения. Полагая, что мачеха и ее пасынок мертвы, он скрылся с места происшествия", – сообщает ведомство.

При назначении наказания виновному суд учел позицию государственного обвинителя, наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправное поведение потерпевших, послужившее поводом для совершения преступления, и определил по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.