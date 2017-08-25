Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Что появится в четырех парках Бишкека — подробности от мэрииЧто появится в четырех парках Бишкека — подробности от мэрииДепутаты потребовали у Сапара Исакова назвать человека, очернившего егоДепутаты потребовали у Сапара Исакова назвать человека, очернившего его

Кыргызстанец обвиняется в убийстве жительницы Тамбова, на теле женщины насчитали 44 раны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444730-ru.html

Похожие новости

Россельхознадзор не пустил в Кыргызстан кошку

Без осадков — погода по Кыргызстану на 26 августа

Граждане Афганистана обещали соотечественнику предоставить статус беженца в Кыргызстане и вывезти в Канаду за $9,4 тыс.

В 2018 году Кыргызстан выплатит более 11 млрд. сомов внешнего долга

Единственный миллиардер из Непала рассказал, что он думает о Кыргызстане

25 августа 2017, 18:45       Комментарии

57-летнего гражданина Кыргызстана осудили к лишению свободы за убийство человека и покушение на убийство двух человек с особой жестокостью, пишут российские СМИ.
В прокуратуре Тамбовской области сообщают, что трагедия произошла 1 декабря прошлого года в селе Устье Мичуринского района. Тогда мужчина вмешался в ссору своих знакомых — мачехи и ее пасынка. В ответ они обозвали его. В свою очередь 57-летний кыргызстанца посчитал, что эта семья задела его достоинство: они оскорбили его по национальному признаку. На этой почве он решил убить обидчиков.
"Вооружившись найденным на кухне ножом, он напал на мужчину. Предполагая, что потерпевший скончался от полученных повреждений, обвиняемый свалил его мачеху на пол, стал наносить множественные удары ножом, руками и ногами по различным частям тела, причинив 44 колото-резаных ранения. Полагая, что мачеха и ее пасынок мертвы, он скрылся с места происшествия", – сообщает ведомство.
При назначении наказания виновному суд учел позицию государственного обвинителя, наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, противоправное поведение потерпевших, послужившее поводом для совершения преступления, и определил по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум