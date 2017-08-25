Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую декларацию

25 августа 2017, 18:27 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. Страны ареала обитания снежного барса сегодня по итогам Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем в Кыргызстане подписали Бишкекскую декларацию.

Подписанная Декларация призывает к активизации усилий по защите находящихся под угрозой исчезновения снежных барсов и их экосистем.

Все 12 стран ареала обитания снежного барса одобрили Бишкекскую декларацию 2017 года на Международном форуме по защите снежного барса и его экосистем в столице КР. Декларация отражает решимость стран-участниц сохранить популяции снежного барса и обеспечить культурное, социальное и экономическое благосостояние горных общин.

Текст Декларации:

"Мы, представители правительств Исламской Республики Афганистан, Королевства Бутан, Китайской Народной Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии, Федеративной Демократической Республики Непал, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, хранители всей мировой популяции снежных барсов и ценнейших высокогорных экосистем в которых они обитают, собрались в городе Бишкек, Кыргызская Республика, 24-25 августа 2017 года для участия на Втором Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Настоящим, мы придерживаемся основополагающих принципов, целей и действий, направленных на сохранение снежного барса и высокогорных экосистем Азии, как обозначено в Бишкекской декларации 2013 года.

Мы, настоящим:

Признаем уникальность существования на нашей планете снежного барса и связанного с ним биоразнообразия и местных сообществ, проживающих в высокогорных районах и зависящих от состояния горных экосистем.

Признаем приверженность стран ареала снежного барса зеленому росту и устойчивому развитию посредством проведения Форума по зеленым инвестициям.

Признаем горные экосистемы Азии, как связующее звено культур, духовности и образа жизни народов наших стран, в которых снежный барс является индикатором здоровой и устойчивой экосистемы.

Понимаем, что сохранение снежного барса должно достигаться за счет вовлечения местного населения, обеспечения средств к существованию и возможностей сбалансированного развития для сообществ, проживающих в ареале обитания снежного барса, стремясь к преодолению противоречий между потребностями экономического роста и охраны окружающей среды.

Одобряем деятельность Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его среды обитания.

Отмечаем, что постоянно растущие риски для находящегося под угрозой исчезновения снежного барса и его среды обитания вызывают серьезную обеспокоенность. Экологические проблемы, связанные с изменением климата, деградацией мест обитания, браконьерством и незаконным оборотом, становятся ключевыми угрозами для выживания снежного барса и сохранения его естественной среды обитания.

Вновь подтверждаем свою приверженность основополагающим целям долгосрочной Глобальной программы сохранения снежного барса и его среды обитания.

Подтверждаем, что защита и безопасность популяций снежного барса, совершенствование национальных законов о дикой природе должны быть одним из главных приоритетов стран-участниц.

Поддерживаем разработку к декабрю 2018 года Планов Управления ландшафтами и их дальнейшей реализации по достижению целей Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) "Сохранить, по крайней мере, 20 ландшафтов к 2020 году".

Признаем необходимость разработки специальных программ по наращиванию потенциала, нацеленной на сохранение снежного барса.

Признавая и поддерживая роль Секретариата Глобальной программы, рекомендуем усилить взаимодействие со странами ареала снежного барса в части привлечения финансовых средств от международных институтов, доноров, корпораций для усиления реализации GSLEP Программы.

Решили укреплять потенциал Секретариата Глобальной программы, чтобы он играл эффективную роль на глобальном уровне.

С целью противодействия угрозам снежному барсу и его среде обитания, его сохранения в глобальном масштабе, страны ареала согласились предпринять следующие конкретные действия:

- Активизировать усилия по сохранению и мониторингу ландшафтов снежного барса и сохранить их целостность и связь через естественные коридоры;

- Выражая серьезную озабоченность по поводу продолжающегося недостатка информации о статусе и численности снежного барса, предлагаем инициировать научно обоснованную работу по оценке численности снежных барсов в мире;

- Стремиться продвигать экономическую оценку экосистем и научное обоснование замещения биоразнообразия;

- Рассмотреть возможность интегрирования "умной зеленой инфраструктуры" в национальную политику стран и призвать международные финансовые институты стимулировать инвестиции в развитие зеленой повестки дня;

- Отметили необходимость создания национальной и региональной баз данных по нелегальной торговле и усиления региональной и двусторонней сети по дикой природе для эффективного обмена информацией по выявлению, пресечению браконьерства и нелегальной торговли;

Призываем международные финансовые институты, природоохранные партнеры и корпорации поддержать создание Региональных фондов, Проектов и Национальных трастовых фондов по финансированию Планов управления ландшафтами обитания снежного барса и другой деятельности, основанных на лучших практиках по сохранению снежного барса в странах ареала, к 2018 году.

Мы, Представители Правительств стран ареала снежного барса, принимая Бишкекскую Декларацию 2017 года, признаем уникальность альянса, придаем особое значение нашему партнерству и демонстрируем свою готовность заботиться о благополучии популяций снежного барса, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе, для обеспечения культурного, социального благосостояния горных сообществ;

Выражаем глубокую признательность Кыргызской Республике за организацию проведения Форума и нашу благодарность за оказанную поддержку Глобальному экологическому фонду, Совету Глобальной тигриной инициативы, Союзу охраны природы Германии, Фонду защиты снежного барса, Программе развития ООН, Агентству США по международному развитию, Всемирному фонду дикой природы и другим заинтересованным сторонам".