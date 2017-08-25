Кандидат на пост премьера С.Исаков обещает провести честные выборы президента

25 августа 2017, 18:36 Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков обещает провести честные выборы президента Кыргызстана. Об этом он сказал 25 августа на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") напомнила, что в течение дня не раз отмечалось, что это правительство молодое, новое. Но, по ее мнению, новыми в прямом смысле слова кадрами должны быть люди с незапятнанной репутацией, доказавшие свои профессиональные качества делами.

Она поинтересовалась, сможет ли правительство провести честные выборы.

"Мы готовы провести честные выборы в рамках своей компетенции, ни на йоту не отступая от закона. Я четко понимаю ответственность, которая лежит на нашем правительстве", - ответил С.Исаков.

"То есть вы гарантируете неприменение административного ресурса", - повторила парламентарий.