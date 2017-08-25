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Кандидат на пост премьера С.Исаков обещает провести честные выборы президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444727-ru.html

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25 августа 2017, 18:36       Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков обещает провести честные выборы президента Кыргызстана. Об этом он сказал 25 августа на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") напомнила, что в течение дня не раз отмечалось, что это правительство молодое, новое. Но, по ее мнению, новыми в прямом смысле слова кадрами должны быть люди с незапятнанной репутацией, доказавшие свои профессиональные качества делами.
Она поинтересовалась, сможет ли правительство провести честные выборы.
"Мы готовы провести честные выборы в рамках своей компетенции, ни на йоту не отступая от закона. Я четко понимаю ответственность, которая лежит на нашем правительстве", - ответил С.Исаков.
"То есть вы гарантируете неприменение административного ресурса", - повторила парламентарий.

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