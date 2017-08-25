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Экс-глава Госкомсвязи Шаршембиев будет работать в команде Исакова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365373_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444726-ru.html

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Сапар Исаков заверил, что кабмин не будет вмешиваться в выборы президента

25 августа 2017, 18:09       Комментарии

Экс-глава Государственного комитета по информационным технологиям Бакыт Шаршембиев будет работать в команде Сапара Исакова. Об этом стало известно сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.
Во время заседания, депуты поинтересовались, почему хотят сменить Шаршембиева.
На что кандидат на пост премьер-министра Исаков,отметил, что он останется в его команде и имеет прямое отношение реализации проекта "Таза Коом".
Отметим, вместо Шаршембиева на пост главы Госкомсвязи предлагают Нурбека Абасканова.

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