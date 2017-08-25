"Кыргыз — узбек": как на гражданах отразились "новые" отношения двух стран

25 августа 2017, 18:09 Комментарии

В начале этого года многие эксперты ожидали интенсивного развития узбекско-кыргызских отношений, учитывая, что в конце 2016-го в Андижане и Оше прошли беспрецедентные встречи официальных делегаций. Казалось, события будут развиваться по нарастающей, но на какое-то время наступило затишье. Государствам необходимо было "переварить" произошедшее и продумать последующие шаги. © Фото / Зульфия ТургуноваВизит делегации Узбекистана в Кыргызстан

Замах на рубль, а удар? Трудно в одночасье изменить условия, которые складывались годами. Хотя бы потому, что необходимо пересмотреть много нормативно-правовых актов, дать соответствующие поручения и указания - в общем, соблюсти все бюрократические "традиции и ритуалы".

На самом деле правительства двух республик проделали сложную работу для решения главной проблемы - демаркации и делимитации границ. Последние соглашения между сторонами свидетельствуют о том, в этом вопросе наметились значительные подвижки.

Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов уже в апреле уверенно рапортовал: "В сотрудничестве с Кыргызстаном мы преуспели по многим направлениям. В частности, по такому сложному, чувствительному вопросу, как демаркация и делимитация границ. На сегодня мы описали почти тысячу километров".

Действительно, по факту остались несогласованными только 300 километров на 58 участках кыргызско-узбекской границы, общая протяженность которой составляет 1 370 километров. Ташкент идет на значительные уступки в "приграничных" вопросах, чего не наблюдалось ранее, а Бишкек в свою очередь не затягивает с решением рабочих моментов. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков еще весной подчеркивал: "По всем границам они (представители межправительственной комиссии. - Ред.) пешком ходят и уточняют".

Было видно, что лед и вправду тронулся. Причем не только в вопросе демаркации госрубежей, но и в вопросе пересечения границ гражданами. Для стран, которые еще недавно регулярно сталкивались с приграничными конфликтами, это большой шаг вперед. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Рабочий визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в КР

Не прошло и четырех месяцев, как в Бишкек с официальным визитом прибыл премьер-министр РУз Абдулла Арипов, на расширенной встрече с Сооронбаем Жээнбековым было достигнуто несколько договоренностей. Никогда еще отношения между двумя странами не переживали такую динамику. Что уж говорить, если впервые за восемь лет в Бишкеке прошло заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству под председательством премьер-министров, а встреча делегаций по вопросам делимитации и демаркации границ состоялась впервые с 2009 года.

Отмечая готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество и в течение года увеличить товарооборот между странами чуть ли не в два раза, стороны показали, что не боятся перейти от слов к делу. В общем, получился замах на рубль, а удар на полтинник.

На местах без изменений Между тем в граничащих между собой областях Узбекистана и Кыргызстана изменений пока наблюдается, хотя пограничники и сотрудники таможни с обеих сторон в частных беседах подчеркивают, что еще немного - и сдвиги в отношениях будут заметны каждому гражданину. В 2010 году устойчивые связи между жителями двух республик оборвались из-за ужесточения норм прохождения госграницы, и люди ждут решения этой проблемы.

А вот рынки в Оше и Джалал-Абаде почувствовали послабления уже весной, когда начали заполняться продукцией "made in Uzbekistan": игрушками, пластмассовыми изделиями и другими товарами народного потребления. Однако большая их часть пока пересекает границу в виде контрабанды.

Открытые границы дадут существенный импульс прежде всего развитию торговых отношений между КР и РУз. Не секрет, что вплоть до 2010 года наши экономики на местах были тесно связаны. При этом Кыргызстану надо быть готовыми к приему дешевой, но квалифицированной рабочей силы из Узбекистана. Не стоит забывать и о том, что в первое время отечественным фермерам придется трудно по причине поступления дешевой сельхозпродукции из соседней республики. С другой стороны, наши предприниматели смогут войти на крупный рынок РУз. Хотя платежеспособность тамошнего населения невысока, узбекистанцы берут массовостью.

"Узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную и бытовую технику, автомобили, а кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную, товары текстильного производства и электроламповую продукцию", - отметил экс-премьер Жээнбеков.

Частные предприниматели и коммерческие структуры готовы наладить отношения хоть завтра. Люди созваниваются и возобновляют некогда прерванные контакты - значит, население обеих республик верит своим властям и ждет от них конкретных шагов.

Осталось надеяться, что договоренности будут реализованы уже до конца текущего года. На юге Кыргызстана ходят слухи, что Ташкент ждет лишь проведения выборов президента КР, чтобы открыть границы...

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