В антимонопольную практику ЕАЭС войдут инструменты профилактики и предупреждения нарушений

25 августа 2017, 17:58 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. Внедрение механизмов так называемого "мягкого" реагирования в сфере антимонопольного регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является одним из главных направлений для развития конкуренции на трансграничных рынках союзных государств. Об этом заявил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Марат Кусаинов в ходе панельной дискуссии "Эффективные инструменты защиты конкуренции в контексте развития интеграционных процессов и международного сотрудничества" в рамках форума "Евразийская неделя" в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В обсуждении вопросов защиты конкуренции и антимонопольного регулирования в рамках ЕАЭС приняли участие представители руководящего состава национальных конкурентных ведомств государств Евразийского экономического союза Владимир Колтович (Беларусь), Артак Шабоян (Армения), Шухрат Сабиров (Кыргызстан), Азамат Майтиев (Казахстан), Сергей Пузыревский (Россия), а также научных и общественных институтов и глобального делового и юридического сообщества. Также в работе сессии принял участие министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Сулейменов

Министр ЕЭК Марат Кусаинов отметил, что считает одним из приоритетов внедрение механизма добровольного принятия потенциальными нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа. Применение инструментов предупреждения и консультаций позволит значительно снизить административную нагрузку на бизнес, быстрее и с минимальными издержками восстанавливать конкуренцию и проконкурентное поведение, в том числе в дальнейшем может существенно сократить количество нарушений.

В 2016 году и первом полугодии 2017 года Евразийская экономическая комиссия рассмотрела 16 заявлений о нарушениях общих правил конкуренции. По итогам рассмотрения заявлений, а также по собственной инициативе – на основе собранных материалов и исследований трансграничных рынков – было инициировано девять расследований.

"Практика сегодня диктует необходимость совершенствования процедур правоприменения, прежде всего в части расширения профилактики и предупреждении совершения нарушений, – подчеркнул Марат Кусаинов. – Аналогичные инструменты эффективно действуют в ряде государств ЕАЭС и повсеместно используются в мировой практике".

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана АлмазбекАтамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.