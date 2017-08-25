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Экс-глава Госкомсвязи Шаршембиев будет работать в команде ИсаковаЭкс-глава Госкомсвязи Шаршембиев будет работать в команде Исакова

Депутат интересуется у кандидата С.Исакова, кто подготовил видеокомпромат про него

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444722-ru.html

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25 августа 2017, 18:10       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") интересуется у кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова, кто подготовил про него видеокомпромат.
На заседании парламента 25 августа он зачитал часть ответа из интервью С.Исакова по этому поводу: "Догадываемся, что за этими грязными сплетнями стоит один из кандидатов в президенты страны, который думает, что все решают деньги и не гнушается делать такие подлости".
"Кто это? А то вдруг завтра все вместе изберем его", - отметил депутат.
Кандидат ответил, что скажет, когда придет время.
"Вы должны говорить четко. Вы метете на одну из трех важных должностей в стране. Как будете решать за граждан? Я подумал, что это Жээнбеков или Бабанов. У других денег нет", - сказал М.Абдылдаев.
С.Исаков отметил, что не может пока сказать.
"Надо говорить, иначе не надо было и начинать", - возмутился депутат.
Ранее этот же вопрос кандидату задал Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт"), но С.Исаков также не ответил.

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