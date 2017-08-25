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В новом правительстве нет человека с образованием в сельском хозяйстве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365371_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444720-ru.html

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25 августа 2017, 17:52       Комментарии

В новом правительстве нет человека с образованием в сельском хозяйстве. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша.
В ходе заседания депутат Кенжебек Бокоев (РАЖ), поинтересовался, есть ли среди министров человек с образованием в сельском хозяйстве.
"Министр сельского хозяйства сидит за мной", - сказал Исаков.
В свою очередь министр сельского хозяйства Кыргызстана Нурбек Муращев отметил, что готов ответить на вопросы депутата. Это вызвало смех зала. Также он добавил, что у него экономическое образование.
"Я у вас спрашиваю, Сапар Джумакадырович, в вашем новом кабинете министров есть человек, окончивший Сельхозинститут?" - переспросил Бокоев.
На что Сапар Исаков ответил, что в новом составе кабмина нет человека с образованием в сельском хозяйстве.
Депутат добавил, что Кыргызстан - аграрная страна и
специалисты в сельском хозяйстве необходимы.
На что Исаков добавил, что его команда работой покажет, что может. "Могу привести массу примеров, когда люди работают не по специальности и достигли успехов", - ответил он.
Напомним, кандидат в премьеры Сапар Исаков представил новый состав кабинета министров. Ранее парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост главы правительства Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав кабмина, предложенный Исаковым, и его программу.

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