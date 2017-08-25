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Единственный миллиардер из Непала рассказал, что он думает о Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444719-ru.html

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Миллиардер из Непала хочет построить в Кыргызстане центр, где туристы смогут наблюдать за жизнью барсов

По Кыргызстану воздух прогреется до 32-34 градусов — прогноз погоды на 26 августа

25 августа 2017, 17:50       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Чтобы в Кыргызстан приезжало больше туристов, необходимо разработать стратегию развития экотуризма, заявил на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем единственный миллиардер из Непала Бинод Чоудхари.
Форум проходит в Бишкеке 24 и 25 августа, в нем принимают участие представители 12 стран обитания снежных барсов. Одной из задач мероприятия является привлечение инвестиций для решения проблемы вымирания дикой кошки.
Одним из почетных гостей саммита стал Бинод Чоудхари. Бизнесмен дал кыргызстанцам несколько советов для развития "зеленой" экономики.
"Если сделать упор на развитие экотуризма, он принесет свои плоды. Но для этого мало только инвестиций - нужны человеческие ресурсы, нужно, чтобы местные жители хотели развивать его. Частный сектор должен стать опорой в построении фундамента "зеленой" экономики", - сказал Чоудхари.
В качестве примера успешного развития такой модели миллиардер привел опыт Непала. По его словам, развивать экотуризм можно только с помощью бизнеса.
Бинод Чоудхари попал в список Forbes в 2013 году.
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