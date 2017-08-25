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КТРК покажет бой Макгрегора и Мейвезера в прямом эфире

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444718-ru.html

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Премьер Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ

25 августа 2017, 18:04       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Общественная телерадиокорпорация (КТРК) в прямом эфире покажет бой между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщается на сайте телеканала.
Поединок будет транслироваться в воскресенье, 27 августа, на телеканалах КТРК и "КТРК Спорт". Начнется он в 9.00.
Бой, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе, состоится в Лас-Вегасе.
Мэйвезер одержал победы во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.
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