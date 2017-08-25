Кандидат в премьеры Кыргызстана назвал ложью компромат WikiLeaks

25 августа 2017, 17:46 Комментарии

Претендент на должность премьер-министра Сапар Исаков назвал ложной информацией компромат WikiLeaks, которая распространилась в сети Интернет недавно. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев поинтересовался, каким образом его данные и информация о его деятельности оказались в материалах WikiLeaks в 2015 году.

Исаков ответил, что никак не может прокомментировать компромат, потому что считает это все ложной информацией.

Депутат спросил, почему он не обратился в правоохранительные органы, если это ложь. Исаков ответил, что информация распространялась анонимно.

"Я не могу назвать имя распространившего материалы WikiLeaks и поэтому нет ответчика", – ответил он.

В 2015 году Исаков стал фигурантом скандала с недвижимостью, купленной на незадекларированные доходы. Речь идет о пятикомнатной квартире в центре Бишкека. В депеше американского посла Гфеллер, опубликованной WikiLeaks, рядом с фамилией Исакова стоит отметка "strictly protect", что означает "строго защищаемый".

Далее Жеенчороев поинтересовался об итогах расследования в 2008 году в отношении Исакова. Претендент на должность главы кабмина ответил, что не может сказать об итогах расследования, так как он находится под грифом "секретно".

"Это конфиденциальная информация, поэтому я вам предоставлю информацию лично", – сказал он.

В заключении Жеенчороев отметил, что проект "Таза шайлоо" не особо отражен в программе правительства и предупредил его, что админресурс на предстоящих выборах не должен применяться.