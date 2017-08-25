Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Единственный миллиардер из Непала рассказал, что он думает о КыргызстанеЕдинственный миллиардер из Непала рассказал, что он думает о КыргызстанеЭкс-глава Госкомитета информационных технологий и связи Б.Шаршембиев будет в команде С.ИсаковаЭкс-глава Госкомитета информационных технологий и связи Б.Шаршембиев будет в команде С.Исакова

Кандидат в премьеры Кыргызстана назвал ложью компромат WikiLeaks

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kandid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444717-ru.html

Похожие новости

Депутат интересуется у кандидата С.Исакова, кто подготовил видеокомпромат про него

Единственный миллиардер из Непала рассказал, что он думает о Кыргызстане

Депутаты ЖК спорят, кто будет задавать вопросы кандидату в премьеры

В Минобразования назвали среднюю зарплату учителя

Ради командировки в Кыргызстан бизнесмен из Курска погасил долг в более 1 млн рублей

25 августа 2017, 17:46       Комментарии

Претендент на должность премьер-министра Сапар Исаков назвал ложной информацией компромат WikiLeaks, которая распространилась в сети Интернет недавно. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев поинтересовался, каким образом его данные и информация о его деятельности оказались в материалах WikiLeaks в 2015 году.
Исаков ответил, что никак не может прокомментировать компромат, потому что считает это все ложной информацией.
Депутат спросил, почему он не обратился в правоохранительные органы, если это ложь. Исаков ответил, что информация распространялась анонимно.
"Я не могу назвать имя распространившего материалы WikiLeaks и поэтому нет ответчика", – ответил он.
В 2015 году Исаков стал фигурантом скандала с недвижимостью, купленной на незадекларированные доходы. Речь идет о пятикомнатной квартире в центре Бишкека. В депеше американского посла Гфеллер, опубликованной WikiLeaks, рядом с фамилией Исакова стоит отметка "strictly protect", что означает "строго защищаемый".
Далее Жеенчороев поинтересовался об итогах расследования в 2008 году в отношении Исакова. Претендент на должность главы кабмина ответил, что не может сказать об итогах расследования, так как он находится под грифом "секретно".
"Это конфиденциальная информация, поэтому я вам предоставлю информацию лично", – сказал он.
В заключении Жеенчороев  отметил, что проект "Таза шайлоо" не особо отражен в программе правительства и предупредил его, что админресурс на предстоящих выборах не должен применяться.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум