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В Бишкеке открылась выставка современного искусства "Полет слепого беркута"

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444716-ru.html

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25 августа 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Роман Гайнанов - Кабар/. Открытие выставки "Полет слепого беркута" состоялось сегодня в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств им. Г.Айтиева.
Выставка объединяет в себе симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта Кочевой Лагерь Искусств, который проходил с 2011 по 2016 годы на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль с последующими выставками в г.Бишкек, Каракол, Джалалабад, Ош и Нарын.
Кочевой Лагерь Искусств, будучи явлением исключительным, выступает в качестве платформы для культурного обмена, инноваций и творческого сотрудничества, направленного на воплощение общих замыслов и предоставляет уникальные возможности для актуализации идей биокультурного разнообразия. В наше время есть опасность исчезновения уникальности отдельных культур через необузданную глобализацию, злоупотребление природными ресурсами за счет будущих поколений, угрожая убийством всему биологическому разнообразию и культурному многообразию, от которого зависит выживание человечества.
Особый акцент в проекте был сделан на восприятии молодого поколения художников и студентов, их видение и подход к духовному и культурному наследию, биоразнообразию и идентичности в наше время.

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