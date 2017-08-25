Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С.Исаков подтвердил, что в отношении него в 2008 году проводилось служебное расследование по факту документов с гостайнойС.Исаков подтвердил, что в отношении него в 2008 году проводилось служебное расследование по факту документов с гостайнойГосэкотехинспекция рассказала владельцам торговых точек в Кок-Жаре о том, что нужно ликвидировать стихийную торговлюГосэкотехинспекция рассказала владельцам торговых точек в Кок-Жаре о том, что нужно ликвидировать стихийную торговлю

КТРК-Спорт сообщил время показа боя между Мэйуэзерем и Макгрегором

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ktrk-spor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444715-ru.html

Похожие новости

КТРК покажет бой Макгрегора и Мейвезера в прямом эфире

Для руководителей ведомств ЧС стран ШОС покажут мероприятия по спасению на воде в озере Иссык-Куль

ГКНБ сообщает о задержании члена террористической организации

Обменщик на рынке "Дордой" недодал тысячу сомов и показал средний палец

КТРК-Спорт все еще ведет переговоры по трансляции боя между Мэйуэзером и Макгрегором

25 августа 2017, 17:24       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Телеканал КТРК-Спорт планирует в прямом эфире транслировать поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.
Продюсер КТРК-Спорт Шайырбек Арапов на своей странице в Facebook написал: "В прямом эфире на каналах КТРК и КТРК-Спорт 27 августа в 07:00 International prelim show (Live). 27 августа в 09:00 Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзером (Live)".
Как известно, бой, согласованный по правилам бокса, состоится 26 августа в городе Лас-Вегасе.
По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец – 100 миллионов.
40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум