КТРК-Спорт сообщил время показа боя между Мэйуэзерем и Макгрегором

25 августа 2017, 17:24 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Телеканал КТРК-Спорт планирует в прямом эфире транслировать поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором.

Продюсер КТРК-Спорт Шайырбек Арапов на своей странице в Facebook написал: "В прямом эфире на каналах КТРК и КТРК-Спорт 27 августа в 07:00 International prelim show (Live). 27 августа в 09:00 Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзером (Live)".

Как известно, бой, согласованный по правилам бокса, состоится 26 августа в городе Лас-Вегасе.

По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец – 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.