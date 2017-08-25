Ураган "Харви" может стать самым сильным в США за последние 12 лет

25 августа 2017, 16:45 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Ураган "Харви" усилился в пятницу, угрожая перерасти в самый мощный ураган в материковой части США более чем за 10 лет и привести к катастрофическим наводнениям на побережье Мексиканского залива, пишет Reuters.

Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил "Харви", порывы ветра которого достигли 169 километров в час, вторую категорию. По прогнозам, ураган обрушится на побережье вечером в пятницу или утром в субботу.

В некоторых районах Техаса ожидается до 970 миллиметров осадков, порывы ветра будут достигать 200 километров в час. Предупреждение о наводнении распространяется на штат Луизиана и северную Мексику.

Из-за приближения шторма население было эвакуировано, а занятия в школах отменены в населённых пунктах, расположенных вдоль побережья в южном Техасе - там проживает 5,8 миллиона человек.

Энергетические компании в четверг закрыли прибрежные НПЗ, эвакуировали рабочих с нефтяных платформ в Мексиканском заливе и прекратили бурение в южном Техасе. Всего к полудню добыча нефти была остановлена примерно на 10 процентах шельфовых мощностей в американской части Мексиканского залива, добыча газа - на 15 процентах, согласно данным правительства.

Власти Луизианы и Техаса ввели режим стихийного бедствия, который даёт право задействовать государственные ресурсы для защиты от урагана. Президент США Дональд Трамп уведомлен о надвигающемся урагане и готов выделить ресурсы в случае необходимости, сообщил Белый дом в четверг.

Как ожидается, когда "Харви" обрушится на побережье, он будет относиться уже к третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов.

"Харви" станет первым крупным ураганом, который ударит по материковой части США, с 2005 года, когда на Америку обрушился тропический циклон "Вильма".