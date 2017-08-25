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Дети охотников приняли участие в летнем лагере по защите барсов

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/deti-okho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444713-ru.html

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25 августа 2017, 17:36       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Роман Гайнанов - Кабар/. Этим летом для детей охотников был организован детский лагерь на джайлоо "Ак таш короо" на территории Национального парка "Чон-Кемин" Чуйской области.
Организатором выступил ОФ Rural Development Fund при поддержке "Jibi friends" в рамках проекта "Снежный барс – часть биологического и культурного наследия кыргызов".
Участниками лагеря стали победители конкурса - школьники пилотных сообществ с.Бал-Бал Таласского района и с.Шабдан Кеминского района, также несколько участников были вовлечены из города Бишкек. В конкурсе участвовали дети охотников, животноводов, сотрудников Национальных парков и других жителей данных сел. По результатам конкурса были отобраны 18 учеников из двух школ, в возрасте 14-16 лет.
Юрточный лагерь был оснащен всеми необходимыми ресурсами для комфортного пребывания: электричеством, медицинским осмотром детей, охраной, биотуалетами.
Наставниками в ходе лагеря выступили эксперты Национального парка "Чон-Кемин", представители инициативных групп Пасторальной сети "Кыргыз эл акыл казына", хранители и практики уникальных методов и технологий рукоделия, ремесленничества, животноводства быта и культуры кыргызов, представители МСУ, тренеры по стрельбе из лука, участники Всемирных игр кочевников.
Программа летнего лагеря была насыщенной, состояла из 5 компонентов. В первый день прошла передача эстафеты – флаг лагеря и напутствие от участников Лагеря 2016 года, участники ознакомились с местностью, Национальным парком, где обитает снежный барс, узнали о том, как тренируют скакуна. Второй день был посвящен традициям проживания на природе, сбору и использованию лекарственных трав, обучению стрельбе из лука. Третий день - день Традиционной здоровой пищи, кочевой кухни кыргызов. Четвертый день – день креативного искусства, дети сами делали панно из войлока и шерсти, картину из сушеных цветов, войлочных барсят. Пятый день – день дружбы с животными, экскурсия с экспертом Парка, презентации детей об их наблюдениях, также огораживание муравейника, подготовка березовых веников для дополнительного зимнего корма косуль. Также, в этот день маленькие дети проделали большую работу: соорудили мостик через реку с помощью местного сообщества и при поддержке Шабданского айыльного аймака, Национального Парка "Чон-Кемин". Шестой день – театр Jibi friends, дети под руководством молодого режиссера поставили свой мини-спектакль. Помимо этого, школьники обучались навыкам разработки и размещения информации о деятельности "Jibi friends" в интернет ресурсах. Прощальный день был заполнен встречей с местным сообществом, партнерами из Кеминской районной администрации, местной администрации Айыльного Аймака, которые удовольствием смотрели видеосюжеты, снятые детьми и аплодировали сценке об одиноком барсе, поставленной тоже детьми, после был теплый разговор и танцы у дружного костра.

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