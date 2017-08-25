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С.Исаков подтвердил, что в отношении него в 2008 году проводилось служебное расследование по факту документов с гостайной

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444711-ru.html

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25 августа 2017, 17:27       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") интересуется, на самом ли деле в отношении кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова в 2008 году проводилось служебное расследование по факту получения документов, составляющих государственную тайну.
На заседании парламента 25 августа С.Исаков ответил, что не может раскрыть информацию по данному вопросу.
"Просто скажите, так это или нет", - отметил депутат.
"Было. Я вам отдельно отвечу", - сказал кандидат.
"И у вас, и у меня есть доступ к секретам, поэтому можете направить ответ", - обратился М.Жеенчороев.
"Договорились", - ответил С.Исаков.

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