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Госэкотехинспекция рассказала владельцам торговых точек в Кок-Жаре о том, что нужно ликвидировать стихийную торговлю

 

Фотографии: akipress.kg

         

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444709-ru.html

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25 августа 2017, 17:23       Комментарии

Сотрудники Госэкотехинспекции провели разъяснительные работы владельцам торговых точек, которые незаконно ведут стихийную торговлю вдоль улицы Шабдан Баатыра в микрорайоне Кок-Жар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Жители данного района произвольно и хаотично, выходя за красную линию дороги установили легкие сооружения для торговли. Старший инспектор Госэкотехинспекци Кушубаков Кожожаш совместно с сотрудниками управления Октябрьского района дали предписание торговцам о ликвидации незаконных построек и нарушений вдоль красной линии", - говорится в сообщении.
Также за месячный срок торговцы должны привести в порядок внешний облик улицы, очистить от мусора и незаконных построек. Если по истечению срока все требования и предписания Госэкотехинспекции не будут выполнены по отношению торговцев будут приняты строгие меры наказания.

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