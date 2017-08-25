Госэкотехинспекция рассказала владельцам торговых точек в Кок-Жаре о том, что нужно ликвидировать стихийную торговлю

25 августа 2017, 17:23 Комментарии

Сотрудники Госэкотехинспекции провели разъяснительные работы владельцам торговых точек, которые незаконно ведут стихийную торговлю вдоль улицы Шабдан Баатыра в микрорайоне Кок-Жар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Жители данного района произвольно и хаотично, выходя за красную линию дороги установили легкие сооружения для торговли. Старший инспектор Госэкотехинспекци Кушубаков Кожожаш совместно с сотрудниками управления Октябрьского района дали предписание торговцам о ликвидации незаконных построек и нарушений вдоль красной линии", - говорится в сообщении.

Также за месячный срок торговцы должны привести в порядок внешний облик улицы, очистить от мусора и незаконных построек. Если по истечению срока все требования и предписания Госэкотехинспекции не будут выполнены по отношению торговцев будут приняты строгие меры наказания.