Сегодня: формируем правительство, спасти снежного барса, MegaCom выставили

25 августа 2017, 17:30 Комментарии

Формируем правительство. Сегодня депутаты Жогорку Кенеш собрался на внеочередную сессию. Заседание началось с исполнения гимна Кыргызстана. Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков поблагодарил коллег за работу в регионах.

Сегодня парламентарии изберут нового главу правительства. На должность претендует нынешней руководитель аппарата президента Атамбаева Сапар Исаков.

Претендент на должность премьер-министра Кыргызстана представил кандидатуры членов нового кабинета министров перед парламентской коалицией большинства.

Новый состав правительства во главе с кандидатом на пост премьер-министра предложил программу "Совместно с бизнесом" и еще 8 программ-реформ.

Парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу. (Подробнее читайте на ленте новостей vb.kg).

Спасти снежного барса. В Бишкеке начал работу Международный форум по сохранению снежного браса. В нем участвуют делегации из 10 стран ареала обитания барса. Их возглавляют руководители природоохранных ведомств государств-участников.

В ходе форума страны примут Бишкекскую Декларацию 2017 года, подтверждая свою приверженность к спасению находящегося под угрозой исчезновения снежного барса.

На торги. Сегодня уже официально на прямые торги выставлены 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom).

С сегодняшнего дня Фонд по управлению госимуществом, который реализует компанию, начнет принимать заявки от потенциальных покупателей. Претенденты должны предоставить ценовое предложение о приобретении всего пакета акций не ниже суммы 13 млрд 500 млн сомов. Предложения принимаются до 25 сентября.

Горожан обезопасят. С 29 августа сотрудники милиции переходят на усиленный режим несения службы.

Правоохранители считают, что такие меры необходимы в связи с предстоящими празднованиями Дня независимости, Курман айта и началом учебного года. Для обеспечения безопасности и порядка будут задействованы 2200 сотрудников правоохранительных органов.

А-ля 90-е. В селе Бостери Иссык-Кульской области появились вымогатели, ставившие на "отметку" бизнесменов.

Сотрудники службы криминального отдела получили информацию о том, что в селе Бостери неизвестные лица, представляющиеся криминальными лидерами, угрожая, вымогают денежные средства у предпринимателя.

Преступники поставили бизнесмена на отметку, требуя с него регулярную дань в размере $500. Однако позже злоумышленники были задержаны с поличным.

Победа с разгромным счетом. Сборная Кыргызстана пробилась в финал чемпионата мира по кок-бору, проходящему в Астане (Казахстан). Сегодня наша команда провела матч заключительного, пятого тура группового этапа в группе А. Со счетом 11:6 кыргызстанцы обыграли сборную США.

Победив в пяти матчах в своей группе, сборная КР заняла первое место. 27 августа она сыграет в финале.