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Новости Кыргызстана

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Сегодня: формируем правительство, спасти снежного барса, MegaCom выставили

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365368_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444708-ru.html

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25 августа 2017, 17:30       Комментарии

Формируем правительство. Сегодня депутаты Жогорку Кенеш собрался на внеочередную сессию. Заседание началось с исполнения гимна Кыргызстана. Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков поблагодарил коллег за работу в регионах.
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