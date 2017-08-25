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Сапар Исаков заверил, что кабмин не будет вмешиваться в выборы президента

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444707-ru.html

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Экс-глава Госкомитета информационных технологий и связи Б.Шаршембиев будет в команде С.Исакова

25 августа 2017, 17:10       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Одним из самых популярных у депутатов Жогорку Кенеша вопросов к кандидату на пост премьер-министра Сапару Исакову был вопрос о выборах.
Парламентарии от фракции "Онугуу - Прогресс" на заседании профильного комитета подняли тему президентских выборов и спросили, не будет ли кабмин выступать на стороне определенного кандидата.
"Мы не намерены участвовать в политических играх", - ответил Исаков.
Затем аналогичный вопрос прозвучал на внеочередной сессии парламента.
"Мы будем заниматься экономическими проблемами", - в очередной раз заявил Исаков.
Представитель фракции "Республика Ата-Журт" Талант Мамытов спросил, может ли он сказать, что выборы будут честными.
"Да, могу!" - ответил кандидат в премьер-министры.
Депутат Жыргалбек Турускулов сообщил, что "есть сигналы об использовании административного ресурса" и бюджетников на местах заставят голосовать за определенного кандидата. Исаков предложил направить ему имеющуюся информацию об этом.
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