Сапар Исаков заверил, что кабмин не будет вмешиваться в выборы президента

25 августа 2017, 17:10 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Одним из самых популярных у депутатов Жогорку Кенеша вопросов к кандидату на пост премьер-министра Сапару Исакову был вопрос о выборах.

Парламентарии от фракции "Онугуу - Прогресс" на заседании профильного комитета подняли тему президентских выборов и спросили, не будет ли кабмин выступать на стороне определенного кандидата.

"Мы не намерены участвовать в политических играх", - ответил Исаков.

Затем аналогичный вопрос прозвучал на внеочередной сессии парламента.

"Мы будем заниматься экономическими проблемами", - в очередной раз заявил Исаков.

Представитель фракции "Республика Ата-Журт" Талант Мамытов спросил, может ли он сказать, что выборы будут честными.

"Да, могу!" - ответил кандидат в премьер-министры.

Депутат Жыргалбек Турускулов сообщил, что "есть сигналы об использовании административного ресурса" и бюджетников на местах заставят голосовать за определенного кандидата. Исаков предложил направить ему имеющуюся информацию об этом.

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